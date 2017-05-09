國際深海釣魚賽 110釣手11日出海

李景胜（前排右8）在第10届美里市国际深海钓鱼锦标赛协调会议后各参与单位赴会代表合摄。前排右7为美里省长莎丽娜。

（本报美里8日讯）来自国内外的110名垂钓好手，于本月11至14日聚集在美里参加2017年第10届美里国际深海钓鱼比赛，争夺总额高达5万6千700令吉的奖金。

来自各国的参赛者将本月10日向主办单位报到，主单单位将于本月11日上午10时在美里滨海城码头举行挥旗仪式，所有参赛船只必须于本月14日上午10时以前靠岸，及提交参赛鱼只。

主办单位也将于本月14日晚上在美乐大酒店7楼宴会厅举行颁奖晚宴，邀请首长拿督阿玛阿邦佐哈里为主宾。

共有110位来自5个国家的钓鱼爱好者参加这项海钓赛，他们分别来自中国（15位）、汶莱（3位）、韩国（1位），其余则是来自西马半岛及本州的钓友；主办单位将出动共9艘船只。

砂旅游、艺术、文化、青年与体育部助理部长拿督李景胜今午出席美里省公署安排的筹备会协调会议时表示，第10届美里市深海钓鱼锦标赛，至今已经迈入第10年，且今年也是主办单位美里钓友俱乐部庆祝成立20周年庆典，特此于本月14日锦标赛颁奖安排20周年庆典晚宴。

他称，过去10届举办深海钓赛也成为美里旅游活动，且常年举办此项钓赛，成为吸引各国钓友到访，如今已被列为美里5月节庆典的焦点活动之一。。

他强调，今年的比赛主办单位也会加强竞赛安全考量，透过与大马海执法机构、大马渔业局合作，确保国际钓赛安全事项。

提升美里海釣旅業發展

李景勝盼辦研討會

（本报美里8日讯）砂旅游、艺术、文化、青年与体育部助理部长拿督李景胜希望美里钓友俱乐部日后能举办国际钓鱼研讨会，以便能提升美里未来海钓旅游事业发展。

他表示，美里获大马旅游局推荐为国内其中一个最佳海钓据点，代表美里拥有丰富的渔产，另两个地点分别为云冰及拉央拉央，作为开发海钓及运动型钓鱼活动。

他指，本地钓运动未来发展动向，应借助上述先捷条件，透过举办国际钓鱼研讨会，提升和打响美里钓运事业。

他建议，美里钓友俱乐部把掌此开发国际钓运发展机会，设订举办研讨会日期，邀请世界各国钓鱼俱乐部和钓运活动组织参与，透过研讨会互相交流与观摩，成为各国钓友交换心得和探讨世界钓运方向的推动平台。

李景胜认为 ，本地钓运包括了每年举办国际深海钓赛，应寻找新的发展方向，海钓运动目标。

他冀请，美里钓友俱乐部可考虑在明年的国际深海钓赛期间，安排举办国际钓鱼研讨会，或在今年底前安排此活动。