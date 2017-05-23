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國行更新增添2公司 MBI及MFace列警示名單

发布于 May 23, 2017
大马国家银行在其网站上载最新商业投资警示名单，而MBI及MFace国际有限公司被列入其中。
大马国家银行在其网站上载最新商业投资警示名单，而MBI及MFace国际有限公司被列入其中。

（槟城22日讯）大马国家银行今日已把MBI International Sdn Bhd及MFace International Sdn Bhd列入商业投资警示名单！
大马国家银行周一在其官方网页的上载一项新消息，宣布该银行已经更新商业投资警示名单。
文中提及，这些被列入警示名单的公司及网站是未获得国家银行的法律下授权及批准。
此外，文中也指，该列表并不详尽，只能根据国家银行收到的信息和查询，以作为民众的参考用途。
目前已有302间公司被列入这个商业投资警示名单内，其中有2间公司是最新加入在内，既是MBI International Sdn Bhd及MFace International Sdn Bhd，而这两间公司都是属于无牌活动（Unlicensed activities）。
此外，国家银行在4天前，有更新商业投资警示名单，当时有9间公司一同被列入其中，这包括：BC Academy Sdn Bhd、BC Bullion Sdn Bhd、Itradex、Marco Robinson Sdn Bhd、Jihadfarisha Ventures、A.A.M Global Corporation Sdn Bhd、Crowd Care Sdn Bhd、Berkat FD Sdn Bhd 及 Richway Global Venture。
其中Richway Global Venture（瑞威）也是早前传出崩盘的公司，该公司在4月杪也宣布每月利息将从30%降至4.5%，而本金只能从10月开始慢慢退还，但最终该公司创办人Alex Wong宣布公司已没有盈利，而早前答应的4.5%回酬已无法发出。
另外，JJ Global Network及JJ Poor To Rich公司早前也于2月24日被列入其警示名单中。


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