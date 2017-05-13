“喬治市入遺” 不被接納 初中三評估考生 須重選題目

在面对教育局的指示下，面对需要重做历史作业题目的学生，将原本的“乔治市获颁布世遗城地位”题目转为“乔治市入遗庆典”。

（槟城12日讯）“乔治市获联合国列为世界文化遗产城”选题不被槟州教育局考试及评估组接纳，槟城初中三评估考试（PT3）考生必须重选题目，在原定的5月26日期限前呈交作业。

由于槟岛多所学校考生都选择乔治市入遗做为作业题目，这次的“被退件”引起很多学生及家长的紧张。因为这项需要进行访问和收集资料的作业的交件期已经非常逼近，临时换题可能不够时间完成作业。

据了解，部分学校在接到上述指示后也向教育局反映，由于不少学生已使用了近两周的时间进行相关题目的作业且部分已经完成作业，因此如需学生重做，则希望教育局可延迟截止日期。

教育局：仅涉数学校不展期

不过，教育局以仅有数间学校面对上述问题为由，所以当局并不会更改呈交作业的截止日期，照旧为原定的5月26日。

对于教育局的上述指示，据媒体在数间学校了解后，校方也在短时间内作出调整以根据当局的指示行事。

教育局是于日前向校方发出上述指示且在函中列明，今年部分考生在选择历史作业题目上出现混淆的状况。

教育局指出，当局在与国家考试局讨论后，认为学生所选择关于乔治市的题目，属于在地性而非全国性，所以并不切题。

当局也指出，由于联合国教科文组织所颁布的世遗产地位的所在地是以马六甲为中心，所以居住于乔治市的考生不可作出相关题目的研究，且这也未依据当局于今年所发出的考题进行作业。

教育局冀校方理解

教育局于今年所发出的初中三评估考试历史作业题目为“研究学生居住地区的具有历史的事件”(Menkaji Peristiwa Bersejarah Di Kawasan Tinggal Murid），且当局也列出了一些题目供参考，如国庆日、马来西亚日、比赛/庆典、柔佛获颁布为城市等，而当中也包括了马六甲获颁布为世界文化遗产城的参考题目。

此外，教育局在函中也希望校方可理解，当局是在与国家当局商讨后作出上述的决议。

洪敏芝建議改題目

乔治市世遗机构总经理洪敏芝建议面对选题不被接纳的学生，将原本的“乔治市获颁布世遗城地位”题目转为“乔治市入遗庆典”。

她说，今日已有数名学生前来该机构收集关于乔治市入遗庆典的资料，而该机构也非常愿意协助相关学生。

她表示，今年确实有许多学生前来索取关于乔治市入遗的资料，因此该机构也会安排多几名的职员在前台接洽，因为她认为学生可走出小学了解乔治市历史是件好事。

针对教育局所发出的指示表明，洪敏芝表示，她无从评论此事，因为这是教育局的决定及指示。

她认为，让学生走出校园了事在地历史是一个好的教育方式，而今年确实看到许多很活跃的学生前来该机构索取资料。

楊來福：

安排老師協助學生

槟城中华中学校长杨来福透露，校方以在昨日周四（11日）决定，以让历史科老师更换节数，以让老师可利用更多时间，指导那些需要更换历史作业题目的学生在限时内完成作业。

他指出，该份作业截止日期为5月26日，所以学生仍有时间更换题目并完成该份作业。

他表示，既然教育局已发出指示，所以校方也就尊重教育局的决定，而校方也在最快时间内作出应对。

不过，对于教师或学生是否有对教育局此项决定及指示表示不满一事，杨来福直言，针对此事他不愿多做回应。

林麗芳：選校內曾辦活動為題

菩提国民型中学林丽芳校长鼓励，该校初中三的学生选择校内曾举办的活动或曾参与的活动作为作业题目，以便可以更为得心应手。

她说，早前在与老师商讨后，也希望学生可从较为熟悉的题目下手进行作业。

她表示，如果发现有学生选择有关“乔治市被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录”题目，就会要求学生更换其他题目，且有关题目已经有太多学生选择进行，所以也不太适合。

接着，她补充道，目前暂未确定有多少名学生选择有关题目。

駱貴清：

北海鍾靈學生題目沒被拒

北海锺灵中学校长骆贵清表示，该校中三学生在历史科课业项目多以北海区为选题方向，因而学生没有面对题目被拒绝的问题。

骆校长表示，该校学生选题，主要有斗母宫，数十年前北海码头坍塌及其他地方性课题为主题。

他称，乔治市入遗是属到槟岛区的范围，因而不在该校学生的选择题目。

他称，历史科老师会提供例子，并给予学生的选择项目做批准及指导。