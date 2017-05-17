善心民眾 籌款超預期 腦水症寶寶有救了

“大头宝宝”名叫所罗门阿纳法兰奇，其父母是法兰奇阿侬与张温芬。

（本报诗巫16日讯）由马来西亚善心组织及诗巫文华狮子会联合发动，为诗巫一名脑积水及长肿瘤的5个月男婴筹募40万令吉医疗费的目标，经过善心民众2天的爱心捐助，今天宣布达标！该两组织感谢善长仁翁的爱心捐助，也宣布该项捐款活动达标并停止。

根据善心组织社交网站的资料显示，至今日下午2时47分，“脑水症宝宝”的医疗费已筹足，且已超出目标。狮子会308-A2区第四分区主席詹世坤和第一副会长俞懿轩感谢各界的热心响应。

据悉，台湾长庚医院脑科的手术费需要25万的医疗抵押金，加上医疗费及其他费用，总共需要40万令吉。男婴必须在5月18日出发前往台湾，19日进行手术治疗。

该项慈善活动是由马来西亚善心组织与诗巫文华狮子会联手发动筹款活动。该笔医疗费用将会直接汇款到台湾长庚医院的户头以缴付医疗费。

也是诗巫文华狮子会秘书的詹世坤表示，男婴及父母的飞机票已经订购；18日中午，古晋的黄开祥医生将会前来诗巫带领“大头宝宝”及其父母飞往台湾接受治疗。他感谢民众在这关键性的时刻，发挥最大的爱心，给予男患家属最大的帮助。

詹世坤表示，除了马来西亚善心组织的全力协助外，西马及东马的文华狮子会也积极地协助筹款。

据悉，该名男婴一出生就患上脑部积水症，头围比同龄正常孩子大2倍。该名男婴目前的状况是喝奶会呕吐及眼球往下移，患上先天性脑积水症，后脑也长一颗小肿瘤。

男婴名叫所罗门阿纳法兰奇，其父母是法兰奇阿侬与张温芬，他们育有5个孩子。

马来西亚善心组织是全国性的组织，成立于2014年4 月，总会设立在西马，全国有92个理事。该组织已延伸全马13州设立委员会，全马会员2万多人。诗巫是于同年5月开始活动，活跃会员现有廿多人。