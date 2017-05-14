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商陳長鋒被撤議員事宜 火箭中委今緊急會議

发布于 May 14, 2017

（本报古晋13日讯）行动党中委将于明日下午2时在古晋党总部召开紧急会议，商讨该党埔奕区州议员陈长锋昨日在州议会被撤销议员资格的事宜。
作为行动党砂州联委会主席的张健仁国州议员今早出席一项该党派发康乃馨活动上向在场媒体指出，有关事件是严重的，更是我国历史上第一宗案例，也是州议会立法机构侵犯司法权限的案例，完全违背了三权分立的基本原则。
他认为其同僚陈长锋在所涉及违反的砂州宪法第17（1）（g）条文中，其实条文中的诠释多过一个，到底那个诠释是正确，基本应该交由司法，即法庭去判断，绝非由议会议长或国阵议员去判决。
张健仁坦言一旦此案例一开，难保今后会有更多的国阵议员自己去诠释或滥用宪法条文，是一种不良的开端。
“基于此案例非常严重，我们明天将会开会谈论，不排除会将此事带上法庭去挑战。”
他强调说，这样的做法是非常不公平，且对普通老百姓来说已没有基本的法律保障。
此外，对于昨天的案例，他表示这当中也明显出现了双重标准，因为作为人联党主席的拿督沈桂贤在6年前提名成为朋岭区的候选人时，他也拥有澳洲永久居民权，因此对于沈桂贤的忠诚度，他也投下一个大疑问。
“我党的陈长锋是自愿放弃澳洲国籍，这说明了其决心。虽然永久居民权与国籍是两回事，不过基本上都是可以在澳洲长住，所以既然州议会撤销陈长锋的议员资格，那么是否也应撤销沈桂贤的议员资格？”
对于昨日发生的案例，张健仁认为站在法律上的角度，此案例无论是在法律、政治道德或民主原则上都是一种大错，毕竟陈长锋是属于民选州议员。


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