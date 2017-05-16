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商議伊黨3議員是否辭官 公正黨今晚開會決定

发布于 May 16, 2017
赛夫丁（右）宣布公正党将于21日召开大会。
赛夫丁（右）宣布公正党将于21日召开大会。

（吉隆坡15日讯）伊斯兰党与人民公正党断交，伊党3名雪兰莪州行政议员却未辞官，公正党总秘书赛夫丁透露，公正党政治局明晚将召开会议，商议3人的去留。
赛夫丁周一在公正党总部召开记者会指出，雪州大臣阿兹敏昨晚已汇报周五与伊党3行政议员会面的细节。
“主席（拿督斯里旺阿兹莎）现在身在沙巴，相信明晚的政治局会议将讨论此事。”
另外，赛夫丁表示，公正党将于5月21日在莎阿南拉惹慕达慕沙礼堂（Dewan Raja Muda Musa）举办大会，时间从上午9时至傍晚6时。
昨日，伊党宣传主任纳斯鲁丁曾表示，有信心在来届全国大选上阵过百个议席，其中40席可轻而易举拿下。对此，赛夫丁表示在伊党大会前，伊党副主席依德利斯指伊党要竞选80个国席，但伊党主席却说放眼5州及有信心攻下40议席。
“署理主席却说要上阵80个国席，昨日，伊党宣传主任说伊党要竞选100个国席，所以我只会在伊党确认它到底要竞选多少席后，才会正式回应。”
针对伊党长老哈欣雅欣指伊党立场开放，并愿与任何政党包括巫统合作一事，赛夫丁表示，那是伊党的权益。“伊党有权与任何人合作，就如他们有权与公正党断交。若哈欣言论属实，它将能让人看清伊党立场，有助大马人做出选择。”


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