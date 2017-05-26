咖啡車投資是騙局？ 被揭計劃終止多人血本無歸

曾红极一时的“咖啡车”如今在新山已几乎不见踪影。（取自脸书）

（吉隆坡25日讯）咖啡车投资项目被指没有按照计划书所述每月肯定获得3%（210令吉）回酬，更让不少投资者血本无归，原来该计划已经终止！

谢先生（服务业）表示，2015年在友人的介绍下认识咖啡车的投资项目，之后友人更带着他到雪州新开张的流动咖啡车见识一下咖啡车经营方式。

经过观察，他说，咖啡车的销量相当好，无需自己经营，且咖啡车员工薪水和材料都是由公司负担，同时咖啡车投资计划推介时曾在该公司总部举行千人宴，因此不疑有他就当场把钱汇入该公司的银行户头，他和太太一共投资了2万1千令吉，不过两年来他只拿到4千690令吉回酬。

他本身找了4个人加入，而其下线另外找到7个人加入，相信已经超过13人，能够购买和经营1辆咖啡车，不过有关人士却说“还没轮到你们。不然自己经营。”

他补充，根据计划书，每位投资7千令吉的投资者每月“肯定”可以拿回3%的钱，即210令吉，按照计划，两年便可得5千零40令吉，然而，实际上这两年来谢先生只拿到1千890令吉，以及介绍4人加入时所获得的2千800令吉佣金，过后便毫无头绪。

两年来，他多次亲临总部，也见过老板本人，并不时联络老板和相关人士追讨利润，却被诸多理由搪塞打发，尽管公司负责人后来答应有咖啡车让他管理，但是还是失信，现在更是对他们不闻不问。

他说，据他了解，雪隆一带应该有约300人参与这项投资，其上线投资4万9千令吉、一名中国人2万1千、其他下线多数投资7千令吉，一些甚至投资4万9千令吉。

他表示，这家公司现在还利用杂志的访问，让更多人加入投资。

他说，由于这个投资计划有让投资者看到实际的东西，加上在吉隆坡一带仍然可以看见咖啡车的踪迹，因此才不会有所怀疑。

“这家公司与解救普通人（JJPTR）不一样，他们有产品。

他透露，等了两年才报案是因为大家不知如何透过法律途径讨回公道，加上现在我国正努力打击金钱游戏，所以才决定报案。

他指出，他目前已经号召6名受害者，一同到士拉央警局报案。

此外，记者致电该公司总部，询及有关咖啡车的投资事宜，惟职员却指出，已经没有这项投资计划。

警建議向商業部投訴

（吉隆坡25日讯）李成源原本欲当作花钱买教训算了，但近日金钱游戏课题闹得沸沸扬扬之际，恰好受害人群里有人提议也让这件事情曝光，他便趁南下新山处理事务，率先带着包括曾玉婷在内的另3名受害者，于21日到实达英达警局报案。后又在警员建议下，他于同日到古来警区商业罪案调查组报案。

“目前我们也只算是报案存档，警方说我们同意后，他们才会采取行动，将涉案者逮捕助查，但无法保证能拿回投入的资金，且一旦进入司法程序，就需要经常到法庭作证。又或者，我们可到商业部投诉，且聘请律师控告对方，才有可能拿回血汗钱。”

据他了解，新山及吉隆坡目前已有6名受害人报案。他呼吁其他受害人不要坐着等，而应到警局报案，否则仅他们数人报案，未免人单力薄。

記者喬裝投資者 負責人反而推銷房子

（吉隆坡25日讯）记者乔装成投资者，试图联系该2名负责人，但其中一人表示自己并非负责人，并表示目前已没有13人合资经营一辆咖啡车的投资方式，只能自己买下整辆车经营。

另一名负责人则先询问记者何时知晓该经营模式，随后也同样表示公司约1年前已停止该计划。目前，吉隆坡的咖啡车还在经营，但新山地区车则因供过于求，导致业绩不理想而全数停止营业。

“后来公司已将咖啡车售卖，将钱分给投资者们。”

当记者对无法参与感到惋惜时，该负责人随即推销房子，表示房子也能作为一种投资方式，过后还询问记者是否有兴趣投资昨日刚被国行类为金融消费者警示名单的MBI国际私人有限公司，表示该公司并非金钱游戏及认识相关人士。