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呈要求收回言論道歉動議 議長駁回張健仁

发布于 May 16, 2017
拿督斯里黄顺舸（中）针对张健仁动议要求他收回言论并道歉事宜召开新闻发布会时摄。
拿督斯里黄顺舸（中）针对张健仁动议要求他收回言论并道歉事宜召开新闻发布会时摄。

（本报古晋15日讯）砂州议长拿督阿玛阿斯菲亚驳回张健仁今午提呈的“要求收回言论及道歉”之动议！
行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁今日提呈动议要求砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸收回在州议会内对埔奕区前州议员陈长锋做出的其中一项指控，惟议长阿斯菲亚坚持当天通过要求撤销陈长锋的埔奕区州议员资格，是依据恰当的理由通过动议。
张健仁是于今午在州立法议会中提呈动议，要求当天提呈动议撤销陈长锋议员资格并获议会通过的黄顺舸，针对他所发表的其中一项指控收回言论，并对陈长锋道歉。
阿斯菲亚解释，5月12日（星期五）当天通过撤销陈长锋议员资格之动议，是依据砂州宪法第17（1）（g）条文，而不是以其他依据。
不但如此，他也援引议会常规指出，张健仁做出上述动议，所提及的字眼，必须要当事人，即陈长锋本身做出讲解，然而由于陈长锋不在议会殿堂内应答有关事项，因此动议不能成立，而宣告被驳回。
此外，针对张健仁及黄顺舸双方对穷籍及破产字眼诠释的争论，阿斯菲亚在驳回上述动议时也宣读3本字典及法律字典，以讲解有关诠释。
不过，他强调撤销陈长锋议员资格的动议被通过，是根据陈长锋曾申请并持有其他国家国籍，并向马来西亚联邦以外的国家宣誓忠诚，而违反了砂拉越州宪法，因此才遭撤销其议员资格。
阿斯菲亚指出，砂州宪法第17（1）（g）条文是说明任何人若自愿申请其他国家国籍，则有违砂州宪法，便失去参选出任议员资格。


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