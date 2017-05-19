呈數項民生備忘錄 魯華人社團聯會訪阿賢

（本报古晋18日讯）民都鲁省华人社团联合会众理事成员今日在会长许道雄的带领下前来州议会参观，并提交一份备忘录给砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤。

有关备忘录涵盖了相关教育、医院、航空交通、华社社区领袖委任、旅游活动资助、开放土地及网络系统等课题。

在教育方面，备忘录提及了由于华文小学大多数书记非华人或不谙华语令华裔家长不容易沟通，因此促请部长关注，并协助向砂拉越教育部与联邦教育部争取，务必委派华裔或谙华语的书记前往华小任职。

此外，近年来政府拨款供华文小学学校的维修经费逐渐减少，希望在部长的关注下，能协助向政府争取增加拨款充华文小学常年维修经费。而且每年华文小学有不少校长或行政人员退休，若不及时填补，将影响学校日常操作，于此希望部长能向教育部争取，尽力鼓励在职符合条件的教师，申请担任校长。

自前任砂首长拿督巴丁宜阿迪南沙登上任，就每年年拨款予砂拉越内华文独中，亦宣布砂拉越政府承认独中统考文凭。而现任砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里更信誓旦旦告诉人民，他将承袭阿迪南的领政作风，继续支持华文独中。

“他说到做到，于上个月在美里替已故首长履行了600万令吉拨款的允诺。从这利好形势看来，我们应抓紧时机争取，为砂华文独中展现一份力。”

因此，该会吁请部长争取砂政府制度化拨款予全砂华文独中，并极力向联邦政府争取向砂拉越政府看齐承认独中统考文凭。

该诉求也希望部长能关注，目前仅执教六年级的教师才优先考虑配给代课老师的薪金，这将影响学生的学习进度。因此，吁请部长向砂拉越教育部与联邦教育部争取，任何年级的教师产假必须有代课老师。

提到医院方面，因目前民都鲁中央医院严重缺泛泊车位，造成寻医病人或探访者诸多不便。因此，吁请部长协助向有关当局争取，在民都鲁中央医院后方出口的山谷建多层停车场。

由于民都鲁发展迅速，人口剧增，目前医院已十分拥挤，不敷应用极须地段供扩建。因此，吁请部长向砂拉越政府反映与争取，把民都鲁中央医院隔壁一块州政府地段保留供该医院扩建用途。

至于航空交通方面，民都鲁处高速发展，往返国内外乘客剧增，唯国内航空公司所提供往返国内主要城市的航班与航线却寥若晨星，令乘客不但须负担昂贵的机票，更须面对转机耗时等诸多的不便。

因此，吁请部长协助向国内航空公司交涉，增加民都鲁往返国内主要城市的航班或增辟直航航线及降低目前昂贵的机票顶价，同时争取亚航提供往返亚庇与民都鲁间的直航航班服务。

提到华社社区领袖方面，民都鲁华社目前只拥有8位甲必丹、1位本固鲁、1位邦曼查及1位天猛公，这和在二十多年前的相比，不增还少了2名甲必丹。

“民都鲁地方在发展，人口增速为全国前茅，服务范围也在扩大。因此，目前每位华社社区领袖要应付繁重的工作量，迫切须要委任更多人手。”

因此，该会吁请部长，即填补民都鲁2名甲必丹的空缺，并增加民都鲁华社社区领袖的委任。

此外，时下社区领袖的委任皆由执政成员党所推荐。如此专权的委任机制难免存在嫌隙。砂拉越州内各省域华人社团联合会则是当地最接近群众的华社最高领导机构，故在地方华社社区领袖人选方面的甄选与推荐，更享有服众的基础。

因此，促请部长授予州内各省域华人社团联合会（华总）若干委任华社社区领袖领袖推荐权的配额。

与此同时，诉求中也寻求政府资助民间团体兴辨促进旅游的活动。

砂拉越的旅游业须依靠多方的合作来促进。民间团体所拥有的“缘契”感召力却是不可忽略的一环。借鉴中国，乡缘与地缘等的“缘契”为旅游业扮演众志成城的角色，政府亦予各方面的协助包括经费的资助。似民都鲁省华总所领办，民都鲁省公署与民都鲁发展局所协办的：民都鲁中秋嘉年华，其目的是促进地方旅游业和人民的团结该活动承办七年来，除民都鲁发展局资助部份经费外，余下巨额经费均须民都鲁省华总向华社募资或自身承担。

“众所周知，我们民都鲁省华总是非盈利民间组织，在对如斯孤立寡援的局面。深感无奈。吁请部长阁下协助向砂拉越或联邦政府寻求拨款资助民间团体举办促进旅游的项目活动。”

另一方面，该会也促请部长协助向砂拉越州政府争取开放土地供中，小型农业发展用途。因为开放土地供农业发展，不但会增加更多人民的就业机会和收入，且可减少国家，尤其是砂拉越对进口农产品的依赖，实现粮食自供自给，节省外汇的流失流火。

同时，诉求中也吁请部长督促电讯局提升民都鲁省网络系统网速。民都鲁虽贵为国家重工业经济命脉重地之一，唯其网速却仿若蜗牛爬行，严重影响各领域业者的操作和使用，其中包括经外商投资者和教师作业。