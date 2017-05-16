吳雙雙：有父親的味道 福州壽麵勾起幼時回憶

（本报诗巫15日讯）在品尝福州鸡汤寿面后，来自印尼的摄影爱好者吴双双表示，她非常的喜欢该料理，因为跟她父亲烹调的味道是一样的，勾起了她对父亲的回忆。

她指出，他父亲是福州人，在她小时候，当她肚子饿时，她父亲便会煮这一碗面给她吃。

一群11名来自印尼的摄影爱好者於日前前来诗巫拍摄传统伊班文化后，在回国前，前往乌也路6哩半的制面师傅陈增仙拍摄整个制作长寿面的过程，并品尝美味的福州鸡汤寿面。

吴双双对这次的行程很高兴，并且喜欢在河流中步行的感觉。

对于此次的摄影活动，吴姿蓉感到很高兴，因为能够拍摄很传统与原始的伊班人生活，希望传统的伊班文化能够继续保留下去，让后代能够见到传统的伊班文化。

Apin Budiarto认为此次的摄影活动很丰富，能够拍摄很传统、原始的伊班文化，并且能够了解伊班人的生活方式。关于本地的美食，他认为非常合他的口味，特别是咖啡乌及干盘面。

他希望还能够再次前来拍摄不同题材的伊班文化，就如拍摄伊班手工艺品的制作，如帽子、服饰、饰品等。

陈炳铮感谢婆罗洲文化探索摄影工作坊负责人热情地接待，并且也很好的安排整个摄影活动，能够很好的体验伊班人在雨林之中的生活。