各族和諧多方發展 阿邦佐贊美里獨特非常

（本报美里20日讯）砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，美里是座非常独特的城市，由多元民族所组成，大家和谐融洽地生活在一起，彼此尊重及学习不同的宗教和传统文化。

阿邦佐哈里今晚因不克出席假美里扇型公园舞台处举办主题为“绮丽美里，婆罗洲之瑰宝”升市十二周年庆典文娱晚会，而由第二资源策划与环境部长拿督阿玛阿旺登雅代读其讲稿时，发表上述如斯表示。

他指出，美里是续古晋之后的第二大城市，这里由多个民族即伊班人、马来人、卡达央、华人等民族组成。

他说，美里更是我国天然资源即石油与煤气业的盛产地，于107年前在加拿大山上发现了第一座油井，为本市带动巨大的经济发展与繁荣。

他透露，许多外国公司纷纷前来美里设立公司及分行，他们的员工更在这里工作及及生活，促使本市成为一个深具时代感的城市。

阿邦佐哈里续说，美里除了拥有石油与煤气，还有旅游业与教育的发展，因为这里拥有美丽的海滩，以及适合潜水的海域。

“教育发展方面，由于这里设有一所科廷大学，提高了美里的教育文化，同时更也吸引了不同国家的学生到这里读书及生活。

另一方面，阿邦佐哈里表示，如今是个互联网发达的时代，买卖市场范围广大，因而砂州将在4至5年内完成高速网络的基本设施，届时本地网络将至少达到2“太字节”（Terabyte）的网速。

他说，政府要朝着数码经济发展迈进，让年轻人发挥他们的才能，通过互联网世界发展他们的事业，获取最新的知识及商业资讯。