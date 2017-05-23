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吃貨嘉年華回響好 民眾盼明年再辦

发布于 May 23, 2017
俞小珊：“美景及美食”自然是吸引游客最重要的卖点之一。
俞小珊：“美景及美食”自然是吸引游客最重要的卖点之一。

（本报美里22日讯）首次举办的“2017年美里吃货嘉年华”于本月21日落幕，各种摊位美食，让饕客回味无穷，大家纷纷期待明年再见。
“2017年美里吃货嘉年华”于本月5日至21日，连续17天假扇形公园举行。新鲜的各种美味小食，价格公道，让饕客饱食而归、直呼过瘾，民众纷纷期待明年能持续地举办类似活动，并将活动承办的更为大型。
市长俞小珊受访时表示，“美景及美食”自然是吸引游客最重要的卖点之一，因此希望今后能举办类似活动，以推广本地的传统美食。
他说，尽管2017年美里吃货嘉年华首次在美里举行，惟所获得的回响则是非常好，更得到民众的踊跃支持外，甚至也因而吸引了外国旅客前往品尝美食。
他感谢主办单位给予市政局的配合与支持，为今年的五月美里节增添美食推广项目，希望往后能持续地举办，并扩大举办。
他也不忘感谢所有参与的摊位小贩，在吃货嘉年华举办期间，都有坚守公民本份，保持环境地方卫生及整洁。
他认为，环境的整洁与卫生绝不能被忽略，它也是吸引游客到来的主要原因。若是随意乱抛垃圾或是处于乱糟糟的环境，将会导致蚊虫滋生。
他说，没有人会愿意在卫生环境欠佳的地方用餐，所以小贩必须要时时刻刻自我警惕。
他指出，游客来到各地方的小贩中心，就是要品尝道地的美食，所以小贩都应该保持环境清洁及合理的价格，才能让他们留下深刻的印象。


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