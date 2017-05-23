史蒂芬促內陸居民改變思想 孩子教育文化水平需提升

三玛拉鲁州议员玛章仁伊（左1）及本州乡区电力及水供部部长拿督史蒂芬伦迪（左2）敬酒。

（本报民都鲁22日讯）砂州乡区电力及水源供应部长拿督斯里史蒂芬伦迪表示，内陆地区的基本建设在逐渐提升之余，内陆居民的思想转变也相对重要，尤其孩子的教育文化水平必须要加以提升。

他是出席在民都鲁世界餐厅举办的预庆达雅节庆典上表示，对于即将到来的达雅节及开斋节，他希望达雅民族能改变以往“嗜酒”的“习惯”，反之要适量而饮，多注重身体健康之馀，也能“修正”饮酒文化。

史蒂芬伦迪表示，在即将结束5月份，也意味着6月达雅节即将到来，而对于达雅族而言，6月丰收节是大节日，一般上他们整个月份都处于欢庆节庆的气氛，而今年的开斋节也在6月尾，相信佳节的气氛也将持续2个月。

然而，面对着节庆的到来，他认为，如今全球经济走向低迷，同胞在欢庆之余也必须要懂得节俭，省却不必要的花钱或挥霍。

他强调，民都鲁从以往的5千人至现今的20万人口的发展城市，间中的蜕变也让达雅族群间的交流少了，而籍着晚宴，相信能让彼此多了一份联系和情感交流。

史蒂芬表示，自己被委以乡区电力及水源供应部长一职，是一份艰难的使命，凡是乡区内陆的水电供应有任何“差池”就是他的责任，而他及州政府也一直都会积极地提供完善的基本设备予内陆居民，且希望内陆居民也能一起进步。

他强调，如今砂州已是在迅速发展中的州属，许多的外资已注资本地，而作为原住民的达雅族群应要作好迎接的准备。所谓的迎接，即是在发展蛋糕中，寻找更多的就业机会或经商，以享有更好的生活水平。

他语重心长地说道，民族必须要懂得如何善用金钱，将花费运用在正确的地方，而不是享用。

其中，他认为，最不能省下的就是内陆地区的家长对于孩子的教育费，他强调如今生活经济紧绷的情况下，家长们再穷也不能穷了孩子的教育，他更指出好的理财规划是很重要的。

他强调，内陆教育水平一直是州政府所积极探讨的重要问题。他举例，尽管内陆地区的学生人数不多，但是老师充裕的情况下，学生的成绩却不如城市内师资不充的学校。

他指出，一小学就有6名学生，12名老师，试问为什么成绩还是不理想。他强调这一切都是态度的问题，不论是家长或孩子，对于教育这块仍没有觉醒及发掘教育的重要性。

有鉴于此，他强调民族要提升自己的水平，才能在国际舞台上立足，充实自我的态度，是目前该民族最需要积极努力的使命。他在晚宴上也宣布拨款2万令吉，亦代表首相署部长拿督达立朱菲立宣布拨款2万令吉，三马拉鲁州议员玛章仁伊亦拨款1万令吉作为晚宴基金。