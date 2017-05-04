古晉星光熠熠 亞細安電影節今起至週六

道格拉斯（蹲者左1）及其他贵宾们铺设世界最长的草席，象征砂拉越对来自全球各地的人们敞开怀抱。

（本报古晋3日讯）2017年亚细安电影节不但有电影、红人明星可看，今年主办单位更要缔造世界纪录，冲出亚细安，让世界看到砂拉越和古晋。

为让2017年亚细安电影节的内容更精彩夺目，电影节总监李凡达占号召400名来自砂拉越内陆的女性，纯手作全球最长的1千128.272公尺藤制草席，缔造吉尼斯世界纪录。砂拉越内陆女性的这项创举于2016年的5月19日获得吉尼斯世界纪录组织认可，并打破瑞典创下的797.51公尺长毛皮地毯纪录。

此外，她说，2017年亚细安电影节主办单位将于明日尝试缔造另一个吉尼斯世界纪录，即最多人穿着猫咪造型服装的纪录，为古晋缔造一个世界纪录。

“欢迎民众于明日下午4时到晚间7时穿着猫咪造型到露天剧场，和我们一起缔造世界纪录。”

她表示，晚间7时，首长拿督阿玛阿邦佐哈里将为2017年亚细安电影节主持开幕礼，所有入围亚细安电影节奖项的电影作品将在开幕礼上宣布。

“我们也会在明天宣布短片竞赛的得奖者。在5月5日早上，我们将举办电影商业会议，让电影人探讨彼此合作的机会。我们也邀请许多著名的电影人到旧法庭开讲，欢迎有意了解更多电影视界的民众前往参与讲座。当天在旧法庭还有2017年亚细安电影节入围电影放映活动。”

李凡达占今午在2017年亚细安电影节前期活动推展礼上致辞时透露，在5月6日2017年亚细安电影节颁奖典礼上将公布各得奖电影，TV1将现场直播。

“我们更有幸邀请到国际举行甄子丹到古晋和粉丝一同庆祝从影35年纪念。”

另一方面，她指出，今年的电影节共有来自全亚细安的108部电影作品提名。

砂副首长拿督阿玛道格拉斯今午为2017年亚细安电影节主持前期活动推展礼，在会上致辞时激赞来自内陆地区的女性编织出世界最长的草席，向世人证明只要有恒心和团结之心，铁杵也能磨成针。

“我希望这项手艺能继续传承给年轻一代，因为这些草席真的非常精致。政府如今也计划成立集合中心来收集农产品及手工艺品，协助本地人民进行销售。”

他形容，用1.4公吨藤手工制成的全长1.12公里的草席是一件不简单的事情，因此政府会努力协助本地手工艺品业的成长，好让乡区人民也可享有额外收入。

“我也希望砂拉越能吸引更多电影人前来制作电影，砂拉越的生活费用、租金等尚算低廉，是个开始电影拍摄工作和手机应用程式工作的好地点，希望你们能和我们一起推动数码经济，共创美好未来。”