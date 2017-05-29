受新簽證條例影響 游合艾新加坡遊客銳減

外国游客一年内通过陆路进入泰国3次或以上，就必须在出发前提前申请签证；图为合艾的长途巴士站。（互联网）

（泰国曼谷28日综合电）泰国合艾的旅行社申诉，新的签证要求已经影响到通过陆路抵境的外国常客，来自新加坡的游客因为此新条例而大减，严重打击当地旅游业。

《曼谷邮报》报道，宋卡府合艾（Hat Yai）一家旅行社的老板阿努瓦周五说，新条例没有影响马来西亚的游客，但来自新加坡和印度尼西亚的游客减少了，连带当地酒店、餐馆、导游和旅游巴士公司的业务都受打击。

去年12月颁布的新条例规定，如果外国游客一年内通过陆路进入泰国三次或以上，他们就必须在出发前提前申请签证。

那些搭飞机或坐船到泰国的外国人则不受影响。

阿努瓦说：“新加坡游客是合艾和宋卡的主要客源，他们通常是一家大小搭车前来旅游逛街购物。”

当地有十多家旅巴公司提供往来新加坡与合艾的巴士服务。他表示，一般上这些巴士都是坐满人，新加坡游客每人平均一天消费约3千500泰铢（约427令吉），估计新加坡游客群每月的消费总额达2千600万泰铢（约317万令吉）。

当地导游维塔亚说，新加坡游客一般会逗留三五天，一年可能到访多达15次，但现在他们到访的次数已经减少六成。

此外，原本从陆路到合艾的印度尼西亚游客在逐渐增加，但是新条例实施后，印尼游客马上减少了。