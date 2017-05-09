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反馬克龍示威 巴黎警催淚彈鎮壓

发布于 May 9, 2017
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（巴黎8日综合电）法国下任总统人选已尘埃落定，马克龙以逾65％的选票胜出，以大热姿态成为候任总统。不过结果出炉不久，巴黎东部有反对马克龙的民众举行示威，更一度与警方起冲突，遭警方以催泪弹驱散。
根据东网指出，当地有记者报道，指周日总统选结果公布后不久，在巴黎东部20区的梅尼尔蒙当（Menilmontant），约有300名示威人士与警方发生冲突。示威者高叫反法西斯主义以及反资本主义，以及“马克龙下台”，并向警方防线迫近。后来有人向警员投掷玻璃瓶，而警方则以催泪弹对应。
据悉示威人士施袭之前，现场有至少3下响声。由于发生冲突的关系该区一带的交通被封锁。早前法国总统第一轮选举后，不少人呼吁杯葛今次选举，并在多个地区发起游行。
在警方与示威者冲突期间，在现场采访的俄罗斯传媒《今日俄罗斯》（RT）女记者杜本斯基（Charlotte Dubenskij）一度被警方带走。杜本斯基称，事发时她向警方出示记者证，要求离开混乱现场，惟警员不但拒绝，更将她带上警车及搜查随身物品。杜本斯基想用手机与新闻社视像通话，但被警方打断，并警告会没收她的手机。警方开车载她驶了约30分钟，最后在一处陌生地方让她下车，她要靠当地人指路，才返回巴黎市中心。


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