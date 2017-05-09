參與者有機會獲2證書 5月30華文教師培訓班

（诗巫8日讯）留华砂总即将于5月30日承办“华文教育·华文教师班培训课程”，参加者将有机会获取2张证书。

筹备会主席黄首咏医生表示，通过上述课程考核者，将获得由中国国务院侨办颁发的中英文版本“国际华文教师职业能力认证”。此外，完成4天课程的学员，还可同时获取由诗巫教育厅与留华砂总共同发出的参加证书。

黄首咏说，这2张证书都很有价值。“国际华文教师证”的意义和价值在于体现华文教师的职业能力，是对教师专业知识程度的认可。尤其是在语言学习中心或国际学校等，这张“国际华文教师证”可成为应聘者的加分条件，或招聘者的优先考量条件。

“我们鼓励华文教师报读此次课程，除了可以考取国际证照证明本身的华文能力外，更重要的是再次透过课程和考试来强化自己的专业知识。”

关于第二张证书，黄首咏说为了鼓励学员完成一连4天的课程，诗巫教育厅与留华砂总将另发出参加证书予全程出席的学员。

“一直以来，诗巫教育厅在过去本会所办的活动上都给予极大的协助与支持，本次的课程也不例外。教育厅一直都很重视提升教师的专业能力，每年皆提供许多在职培训课程。本会作为马中教育交流合作的渠道，在培训方面刚好可以扮演辅助的角色。”

他说，尤其是在提供和引介中国师资和课程方面，由于该会与中国各省市和院校机构都有联系，因此可以推荐和引进各类专业的优良师资。去年该会与教育厅共同推动浙江省海外交流协会举办的教师培训课程，获得各校热烈的回响。该会将持续跟教育厅保持密切的联系与合作，更掌握和了解本地中小学的情况，以提供更符合大马国情和本土特色的课程。

“此次五月培训课程的讲师团都来自陕西师范大学，都是汉语研究专家。课程内容涉及汉语知识、教学理论及中华文化知识。目前已有来自古晋、民都鲁、美里的学员报名，远道而来诗巫参加课程。目前的报名者中，有幼儿园教师、小学老师、中学老师、退休校长还有社会人士等。报名者中不全是华文教师，其中一位报名人士表示，他不是教育工作者，报读这个课程就是为了好好再读一次华文，感受华文与华人文化的博大精深。这些热爱学习的人士，让我们觉得举办这课程非常有价值。我们希望全砂各省有更多人响应这课程，大家与海外教师共聚一堂学习华文和华人文化，了解并探讨海内外华人的文化差异，这非常有意义。”

由于要经过考核才能获取“国际华文教师职业能力认证”，针对该项考试，黄首咏特别说明，考试是在4天课程结束后隔天即进行，趁学员们记忆犹新时进行测验。这项考试为纸笔测验，命题方式有选择题、理解分析题、阅读理解、判断题和论述题。除此之外，考核内容还包括15分钟的教学实践。

黄首咏说，为使学员熟悉课程内容及在课堂上有更好的学习效果，讲师们将会事前提供课程讲义和考试样本。该会将在近日即发给所有报名者。促进有意报读者，尽快报名。关于考试部分，如果学员有疑问可致电向秘书处查询。总而言之，经过考核后拿到的这张证书具有一定的说服力，说明该学员已具备了基本的华文知识与教学能力。

“2017年华文教育·华文教师证书”课程培训班由中国海外交流协会主办、陕西省海外交流协会协办、中国驻古晋总领事馆主催、留华砂总承办，将于5月30日（星期二）至6月3日（星期六）上午9时至下午5时，假诗巫卫理中学举办。课程的开幕礼于5月30日上午举行，中领馆张阳副总领事为开幕主宾。

3项华文课程的内容如下：

一，汉语教学知识与能力的内容：汉语的谱系归属与历史发展、普通话与汉语方言、现代汉语拼音、语音性质、音素、元音、辅音、音节、声母、韵母、声调、汉语拼音及书写规范、语素和词、词汇的构成、词义及其组成、语境与修辞、常见修辞格例析、汉字形体的发展演变、汉字的构造方法、汉字的笔画和结构、古汉语常识、词类、实词、虚词、短语类型、多义短语、单句的句子成分、句类、句式、复句的类型、关联词语、多重复句、语病例析等。

二，汉语教学理论与方法的内容：语言学、教育学、心理学、文化学、习得理论和第二语言教学、主要教学法流派、教学设计的基本理论与方法、教案的撰写、语言要素教学：语言、汉字、词汇、语法、分技能教学、教材的分类与特点、测试与评估、多媒体技术在汉语教学中的使用等。

三，中华文化知识与技能的内容：中华传统文化的基本精神、中华民族传统美德、中华传统文化形成的基础、中国儒学、中国道学、中国宗教、中国朝代沿革、中国历史重大事件、中国重要历史人物、中国古代科学技术成就和重要历史文化遗产、中国古代文学、中国现代当代文学、中国传统节日及习俗、中国传统婚丧礼俗、中国传统饮食文化、中国的地理/民族/语言等。

以上课程报名费用为80令吉，附含午餐、茶点、讲义、证书等费用。开班人数限100名，5月15日报名截止。有意报名者可登录www.myliuhua.org下载申请表格，或加微信MyliuhuaSLC索取有关资料。任何疑问请洽询留华砂总办公室（电话：084-349311或013-8433655）。