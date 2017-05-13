參加大伯公節盛典 140外賓訪文物館

参加永安亭建庙一百二十周年纪念暨第九届世界大伯公节盛典的外宾参观世界福州十邑文物馆，并与诗巫福州公会领导人大合照及交换纪念品。前左6为诗巫福州公会主席甲必丹刘久生。

（本报诗巫12日讯）近日前来诗巫参加永安亭建庙一百二十周年纪念暨第九届世界大伯公节盛典的其中140位来自泰国、澳门、台湾、印尼、槟城及柔佛的外宾，今日到世界福州十邑文物馆参观。

他们分别乘坐5辆大型巴士，前后抵达诗巫福州公会，参观文物馆后便续程前往沙廉地区的米拉长屋，体验达雅族的风土人情。

主办单位为这些外宾安排了达雅族的米灵祈福仪式，同时也体验砍伐丰收果实、吹竹筒及斗鸡等活动。

来自亚洲各国的外宾们，下午在诗巫市区自由活动，晚上鲶在晶木酒店参与一项大型的欢迎宴。

世界大伯公节联谊会主催、诗巫永安亭大伯公庙主办的上述庆典，将在诗巫一连举行3天。来自各国的150个单位/庙宇的2千余名外宾将来到诗巫参加庆典，并将带动诗巫的旅游与经济活动。

其中，5月13及14日将是整个庆典的重点活动，包括在大伯公庙进行集体祭拜仪式与开幕仪式、庙会、国际福德文化研讨会，以及大伯公节庆典晚宴。