去年收入逾11億 大安控股 每股派息10仙

（本报诗巫23日讯）大安控股有限公司截至2016年12月31日财政年度的收入，达11亿4千780万令吉，而审查中的这个年度的税前盈利为1亿7千570万令吉，税後的净利达1亿3千510万令吉，意即每股赚取28.24仙。

大安控股有限公司今午在该公司年度股东大会上，做出上述报告。同时，该公司股东基金由前一年度的12亿1千800万令吉，成长至2016年的13亿1千700万令吉，而审查中的股本回报率为10%。

然而，因大安控股公司并未推行固定派息率，故董事局在与管理层的磋商下，在回馈股东的必要性与集团资金需求之间，寻求一个平衡，以保障集团的资本支出以及追求成长的潜能投资机会。

在衡量这些关键性的因素下，大安控股董事局宣布每股派发10仙股息。而这相当于4千零76万令吉的总派息，并代表了30%的净派息比例。

除此之外，每5个现有股份派发1个新的普通股的红利课题，经已在这个审查年度完成，这也让该公司的实收资本增加7千410万令吉，达致4亿4千484万令吉。

这些新股在2016年6月10日于大马股票交易所上市，而更庞大的资本基础，也将提高资金流动性，并促进该公司的股票在大马股票交易所能更高效地进行交易。

与此同时，尽管在2016年面对全球商品价格疲弱所带来的挑战性运作环境，但大安控股在这一年亦达致了可取的成就。

该公司在2016年出口木桐的每立方米平均售价为235美元，与前一年的同时期相较下滑了12%。合板的售价与前一年同时期相比，也下降了10%，即从2015年的每立方米500美元，下挫至450美元。

此外，鉴于出口市场的需求疲弱所带来的价格低迷现象，出口木桐的配额在下半年度由40%减少至30%。而这些外在因素，也致使该公司的木材部门所能赚取的盈利相对降低。

至于棕油部门，在审查中的2016年度则维持主要的盈利贡献，因著油棕产量的成长，加上更高的原产品价格，与前一年同时期相较提高了11%，导致棕油部门有更强劲的盈利及更佳的表现。