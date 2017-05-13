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印度首間小米之家 2年內開百家

发布于 May 13, 2017

（北京12日讯）中国智慧型手机品牌小米在印度销售不断创佳绩，最近更高居印度智慧型手机市占率第2名，进一步拓展实体店销售，小米印度首间“小米之家”实体店昨天在班加罗尔开幕。

曾是印度区主管的小米副总裁詹恩（Manu KumarJain）在声明中表示，小米看好印度市场的潜力，计画未来2年在印度开设100间“小米之家”。

根据市场调查公司Counterpoint Research的报告指出，小米今年第1季在印度市场占有率达13%，位居印度智慧型手机第2大品牌。

另一市调公司Canalys的报告说，小米今年第1季在印度市场占有率达14%，市占率成长3%，逐步拉近与第1名三星的差距。

印度智慧型手机市场已经成为全球成长最快的市场，2016年的智慧型手机出货量达1.091亿支；Canalys资料显示，印度智慧型手机今年首季出货量超过2700万支，比去年同期成长12%，因此成为全球各大智慧型手机厂商的主要战场。

中国品牌小米、OPPO、Vivo等纷纷在印度投入钜额行销费用，包括找宝莱坞知名明星和印度板球队队长代言；目前，除仍居印度智慧型手机市场第1名的三星外，前5名都是中国品牌。

台湾在印度市场开拓最积极的是华硕和鸿海旗下的InFocus品牌，目前两者多与印度电子市集合作，透过合作行销拓展市场。


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