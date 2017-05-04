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卡立：涉威脅大馬安全 2土耳其男子被捕

发布于 May 4, 2017
卡立在推特留言指两名土耳其男子涉及威胁大马安全而落网。
卡立在推特留言指两名土耳其男子涉及威胁大马安全而落网。

（吉隆坡3日讯）我国土耳其国际学校霹雳州怡保分校的土耳其校长，与一名土耳其工商总会成员，被指在我国逗留期间，分别遭人掳绑，不过，警方随后指这两人因为涉及威胁大马安全而被拘捕。
这两名男子分别是特凯卡马南与依桑阿斯南，他们于星期二被人带走。
全国总警长丹斯里卡立星期三通过推文留言，指上述两人涉嫌威胁大马安全，抵触刑事法典第130条文，而被拘捕。
不过，他没有透露详情。
较早时，他在雪兰莪州莎阿南医院出席配合第210届警察日参观医院活动后透露，警方在尝试联络他的妻子。
他说，警方也在调阅与调查现场闭路电视拍摄到的录影过程，他希望家人保持冷静。
他的一名友人在报案时指出，这名校长特凯卡马南是在霹雳州怡保的国际学校分校服务，星期二下午原本要在白沙罗高原一间律师楼，与两人开会商量有关未来两天上庭的事宜，而他的车子也已停在有关地点，不过，截至在晚上会议结束之际，仍然没有现身，而他的友人联络他的手机不遂。
他的友人随后翻阅闭路电视，赫然发现他在有关大厦范围遭人掳绑后，乘车离开，匪徒乘坐两辆车子离开；这名友人已报案。
当地网络媒体《Turkey Purge》报道此案，并刊登有关报案纸的内容，有关报道也指这个国际学校与葛兰运动（Gulen movement）有关。
该媒体报道，在我国的土耳其商人依桑阿斯南，也在周二被掳绑，后者是马来西亚土耳其工商总会的成员，根据阿斯南的妻子表示，他在我国逗留的地点是在我国国防部。
报道指出，土耳其大使馆要求大马政府关闭有关大学；葛兰运动被指与去年7月在土耳其发生的未遂军事政变有关。


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