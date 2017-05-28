卑爾騷中華武術學會舉辦 美里省武術賽今正式開賽

筹备会副主席陈毅池先生（左）将赛事闭幕邀请函交给拿督陈超耀（中），右为学会秘书杨成玮教练。

（美里27日讯）由卑尔骚中华武术学会举办的2017年美里省武术锦标赛即将在星期日（5月28日），在Emart Riam活动大厅正式开赛。

这项指标性省际武术赛事是由砂拉越武术总会主催，卑尔骚中华武术学会主办，Emart Riam以及科廷武术太极学会协办，并获得砂州体育理事会以及砂州教育局的全力支持。

筹备会主席黄德华教练感谢全体委员连续几个星期的努力筹备，并期望这项赛事能成功举行。

他也特别感谢Emart Riam负责人黄柯华免费提供赛事场地，以及此项赛事的总赞助人黄女士热心资助本学会，让这项赛事的筹备工作能更顺利地进行。

他希望同学们能把握这次机会，好好表现，全力以赴做到最好。学会教练团也希望透过这一项赛事，能选拔出优秀的学员参加今年12月份由砂拉越武术总会以及砂拉越州体育理事会联办的第28届全砂武术锦标赛。

这项赛事是公开给大众观赏，有兴趣的美里民众可在星期天早上9时至下午5时前往Emart Riam观赏赛事。以下为赛事流程表：

上午7时至9时：参赛者报道

上午9时至上午10时：开幕礼及裁判进场仪式

上午10时至中午12时：上半场赛事开始

中午12时至下午1时：休息/午餐

下午1时至下午2时：颁奖礼

下午2时至下午5时：下半场赛事开赛

下午5时至下午6时：闭幕礼

该学会武馆精英队将在闭幕礼上为大家呈现精彩的武术表演，并邀请到拿督陈超邀及砂体育理事会北砂区总监，Harifen Bin Haji Mansor先生出席主持闭幕礼。欲了解更多详情可游览学会官方面子书专页：https://www.facebook.com/PiasauZhongHuaWuShu/。