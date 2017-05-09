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勒龐承認敗選 馬克龍當選法國總統

发布于 May 9, 2017
马克龙在胜选后不久发表讲话说，这是一份莫大的荣耀，也是一份巨大的责任。
马克龙在胜选后不久发表讲话说，这是一份莫大的荣耀，也是一份巨大的责任。

（巴黎8日综合电）巴黎时间5月7日晚，法国总统选举第二轮投票初步计票结果显示，中间派独立候选人、“前进”运动领导人埃马纽埃尔·马克龙以大幅优势击败极右翼政党“国民阵线”候选人马丽娜·勒庞。年仅39岁的马克龙由此成为法国史上最年轻的总统，也成为世界上最年轻的大国领导人。
5月7日晚8时投票结束后不久，法国电视二台公布的初步统计结果显示，马克龙以65.5%对34.5%的得票率战胜马丽娜·勒庞，当选法国新一任总统。
马克龙在胜选后不久发表讲话说，这是一份莫大的荣耀，也是一份巨大的责任。他感谢自己支持者，同时也向竞争对手马丽娜·勒庞致意，同时表示了解“国民阵线”的选民所感到的“愤怒、不安和怀疑”。
马克龙在提到“民众意见分歧”、“国家经济社会困难和士气低沉”的同时称，他有责任倾听不同意见的选民，维护民族团结。他向“全体法国人民”承诺，他将承担对国家的义务，捍卫法国的利益和形象。
马克龙还宣称，他将捍卫欧洲大陆的命运共同体，致力于重建欧洲与民众的联系，并代表法国人民向其他国家领导人致意。此外，他还称赞即将离任的总统奥朗德5年来为国家所做的努力。
初步结果公布后不久，马丽娜·勒庞也发表公开讲话，正式承认败选。她透露，自己已经致电马克龙祝贺他当选，并希望他执政顺利。马丽娜·勒庞表示，她在第二轮收获约1100万张选票，已经创造了“国民阵线”在大选中的历史最好成绩。该党也已成为法国第一大反对党，但需要进行“深刻转型”，通过“自我革新”以符合形势的要求。
法媒评论称，此次选举掀开了法国政治新的一页。自称“既非左派也非右派”的马克龙率领“前进”运动异军突起，一举登顶；“国民阵线”候选人不但闯入第二轮，而且获得高支持率。法国原有的左右翼主流党派轮流掌权的传统政治生态已被打破，预示法国可能经历深刻变革。
曾被奥朗德任命为法国政府经济部长的马克龙将于一周后接替卸任的奥朗德入主爱丽舍宫，成为法兰西第五共和国第十一任暨第八位总统。


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