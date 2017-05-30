劫匪冒警持假槍截車 民眾助擒3人

米尔法立（中）出示警方起获的一把假枪支，左为鲁斯兰及纳伊（右）陪同。

（亚罗士打29日讯）冒充来自武吉阿曼警员，跟踪及拦截一辆轿车，持枪和双节棍企图进行抢劫，警方在民众的配合下，逮捕3名年龄介于21岁至32岁的男子，起获用来造案的各种武器，包括一把假枪，另2名同伙在逃。

吉打州刑事调查组主任拿督米尔法立表示，警方相信这帮人曾涉及与之前在锡县所发生的抢劫案，而遭逮捕的3名嫌犯拥有犯罪前科。

他指出，这3名嫌犯被延扣7天以作进一步的调查，警方援引刑事法典第395及第397条文调查此案，一旦罪成，最高刑罚为监禁20年及鞭笞。

他周一在记者会上，如是指出。

他说，在本月24日，早上8时40分，锡县警方接获民众的投报指在甘榜栖里五支抽有人拦截轿车企图抢劫。

他说，根据警方调查，事发当时30岁的司机驾驶丰田Hilux四轮驱动车从锡县栖里五支抽路前往仁那里准备拿取耕田工具时，被2辆轿车即Nissan及普腾赛嘉跟踪直到甘榜栖里五支抽，2名嫌犯从轿车下来，并持枪械及双节棍宣称是武吉阿曼警员，企图进行抢劫。该名司机在获得民众的协助下将嫌犯捉住。

3名年龄介于21岁至32岁的男子来自雪州，警方也起获各种造案武器包括1把假枪支、6把木柄巴冷刀、9台手机、1台对讲机等。

他说，这案件有一行5人造案，3人已遭警方逮捕，另有2人还在潜逃。

出席记者会包括吉打州刑事调查副主任鲁斯兰、调查官纳伊等人。