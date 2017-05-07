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加強雙邊合作創新之舉 東博會暨中小微企業展

发布于 May 7, 2017
皇太子与参展的诸多中国企业代表等在展览活动上合影。
皇太子与参展的诸多中国企业代表等在展览活动上合影。

（本报斯市6日讯）中国广西壮族自治区主席陈武指出，中国和汶莱隔海相望，传统友谊源远流长，两国自建交以来各领域友好交流与合作不断迈上新台阶，战略合作关系深入发展。特别是东博会每年在广西举办，为中国-汶莱及中国-东盟合作搭建了重要平台，使双方企业和人民得到了实实在在的好处。
陈武主席是于日前出席“中国-东盟博览会(汶莱展)暨汶莱首届中小微企业展”时，做出上述表示。
他称，今年是东盟成立50周年，中国和汶莱建交26周年，是继往开来的重要年份。汶莱第二次出任东博会主题国，东博会首次在汶莱举办，恰逢其时，是服务汶莱参与共建21世纪“海上丝绸之路”和丝绸之路经济带建设，加强双边务实合作的创新之举，也顺应了中国和汶莱友好关系深入发展的时代要求，彰显汶莱在中国-东盟合作中的重要作用。
本次展览内容丰富，特色鲜明，既有中国和汶莱两国知名和优势企业参与，也有一大批具有很强互补性和巨大市场潜力的中小微企业及特色商品参展，希望双方企业抓住机遇，深化合作，开拓商机，共谋发展。
他续称，广西是距离汶莱最近，联系最紧密的中国省区之一，是中国-汶莱合作和中国-东盟合作的坚定推动者。
近年来，依托东博会，广西与汶莱经贸合作全面深化，汶莱已成为广西在东盟的重要贸易伙伴。2013年第10届东博会，汶莱提议共建“汶莱-广西经济走廊”；2014年第11届东博会上，汶莱政府与中国广西正式签署《汶莱—广西经济走廊经贸合作谅解备忘录》。2016年第13届东博会，广西与汶莱签署了包括摩拉港合作在内的5项合作协议，今年初，广西北部湾港务集团正式接管摩拉港运营，标志着“汶莱-广西经济走廊”进入了实质性的落地阶段。
他指出，“中国政府已赋予广西构建面向东盟的国际大通道、中国西南中南地区开放发展新的战略支点、“一带一路”有机衔接重要门户的新使命。我们将继续以东博会为平台，进一步加强同汶莱合作，积极落实两国领导人达成的重要共识，共同参与一带一路和中国-东盟自由贸易区升级版建设，积极融入泛北部湾经济合作等区域合作，推进汶莱-广西经济走廊建设，加强产业园区合作共建，扩大在经贸、农业、渔业、港口物流、旅游、能源、制造业、文化教育等多领域的合作，为深化中国-汶莱友好合作做出新的更大贡献！”


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