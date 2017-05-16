加帛傳統文化詩巫美食 印尼攝影團滿口贊

众人对福州干盘面赞不绝口。

（本报诗巫15日讯）对于此次的伊班文化摄影活动，众人都感到十分满意，三度前来拍摄伊班文化的郑永裕表示，他要带领朋友们前往加帛拍摄伊班文化，因为伊班文化正逐渐消失中。

他指出，目前仍有传统伊班纹身的伊班人，都是年长一辈，较年幼的伊班人已很少有传统的伊班纹身，逐漸与城市人同化，所以趁着还能多拍摄的时候，尽量将之保留下来。

他表示，他之所以会带朋友们前来拍摄，其中的原因是他的朋友们在见到他上次拍摄的作品后，很喜欢他的作品，便表示想要前来拍摄，故此希望他的朋友都有好的创作。

他也对于诗巫的美食念念不忘，特别是大头虾面，认为特别好吃。郑永裕也表示，诗巫地广人稀，且房子大，比起他家乡的房屋还要舒适。

他亦表示，其夫人Eli Ann是因为诗巫有许多华人，特别是福州人，而且还有许多福州美食可以品尝，所以就跟他一同前来。

与此同时，Soegiharta与Yurika夫妇表示此次想要前来拍摄伊班文化，目的是要拍摄印尼爪哇岛所没有的事物，所以希望这次的拍摄，能够有好的作品来参加国际沙龙摄影。同时，两人对于本地的美食都赞不绝口。

在经历整个摄影活动后，Yurika表示她是首次体验在河流中步行及看到伊班人的传统杀猪方法，并且当地的朋友们都很热情接待。Soegiharta表明喜欢这次的行程，特别是在河流中步行，甚至还要浸身在水中拍摄，十分舒服，希望还能够再次前来拍摄。

同时，Hartono Wijaya表示他在见到郑永裕的作品后，认为现在要好好把握机会去拍摄伊班文化，保留下来作纪念，因为现在的传统伊班纹身逐渐在消失中。

他希望在此次的摄影活动中，能够拍摄好的作品，将伊班文化留下来给子孙们看，让后世之人知道，在砂拉越有这样的一个民族。

在品尝过了福州干盘面后，他觉得与他家乡的云吞面很相似，有着家乡的味道，因为他的家乡有很多福建人，所以很适合他的口味，而且诗巫的大头虾面的煮法，让整个汤头充满了浓郁的大头虾味道十分美味。