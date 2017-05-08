劉氏大專貸學金0%利息 劉賢遠遺憾申請欠踴躍

一名获得全科A的特优生从主席刘伯举（左3）手中接领特优奖奖励金。左起分别为乐龄组主任刘扬斌、妇女组主任甲必丹拿督刘文惠、文教组主任刘扬祥、青年团团长刘帛达及讲演会会长刘坤文。

（本报诗巫7日讯）“我们希望进入高等学府就读的刘氏宗亲子女，能尽量前来公会申请大专贷学金，因为公会筹到了一笔为数不小的贷学金款项，但若乏人申请，即失去实际意义和用途。”

砂拉越彭城刘氏公会贷学金组主任甲必丹刘贤远今日在该会刘氏宗亲子女教育奖励金暨刘雅芬师姑奖励金颁发仪式上致辞时，提出了上述事项。

他说，除了为用功求学的宗亲子女们提供奖励以外，砂彭城刘氏公会创办的宗旨和目的，即是给予宗亲们交流的平台，让大家有机会聚集在一起。

“我们也期盼，公会能有个理想的平台推行福利工作，其中最重要的是教育问题。在35年前，刘雅芬师姑给予公会一笔款项，衍生的利息做为颁发给学优会员子女的奖励金。”

甲必丹刘贤远指出，后来前会长刘会干发起一笔基金，作为公会的贷学金用途，而当时该笔款项为卅余万令吉。

“我们的现任主席刘伯举在今年上位后，认为应该更关心刘氏宗亲子女的教育，因而发起筹募教育基金，目标为200万令吉，而目前已筹获160万令吉。”

另一方面，他也表示，过去该会的大专贷学金得主，国内大学学生每年可获4千令吉，国外大学可获5千令吉。如今款项有所增加，本地大学学生每年可获5千令吉，国外大学则可获7千令吉，且完全没有计算利息。

“据我了解，政府的高等教育贷学金得主过去每年必须缴付2%的利息，而今则为至少1%利息。同时，现今国家经济表现疲软，批准率不高，但公会只要符合条件即可获得这笔教育贷款。”

甲必丹刘贤远指出，遗憾的是，至今申请这项贷学金的申请仍不是非常踊跃，故他促请大家踊跃提出申请，从中受惠。

劉揚祥：鼓勵子女向上

獎勵金寓意「加把勁」

（本报诗巫7日讯）“砂拉越彭城刘氏公会于每年在5月份颁发学优的宗亲子女奖励金，在于鼓励学生们努力求学，争取更高与更好的成就。同时，也在于鼓励尚未得到好成绩的宗亲子女们，今后再加把劲，来年也得到奖励金。”

砂拉越彭城刘氏公会文教组主任刘扬祥今早在该会颁发会员子女教育奖励金仪式上致辞时，发表了上述谈话。

刘扬祥也在致辞中强调，奖励金数额虽然不多，但却有鼓励学生们向上的作用，并让学生们获得无限荣耀。

他提醒小宗亲们养成温馨和谐，自强不息，勇于进取，充满阳光性格，并再次做出努力，争取更上一层楼，实现你们的梦想，用努力、智慧拥抱辉煌的成就。

他重申，现今是科学时代，所谓“知识就是力量”，因此，一个人唯有拥有文化、知识，并且讲文明，才有文明的社会。而有了知识和文化，才能向科学求进，改革社会、环境，改变社会及人生观。

“学生是人生学习的黄金时代，你们的成长关系到社会的未来，让我们以热忱关心小宗亲们的学习，使他们茁壮成长，掌握知识，学好本领，实现梦想。”

距200萬貸學金目標不遠

劉伯舉冀圓宗親升學夢

（本报诗巫7日讯）砂拉越彭城刘氏公会主席刘伯举指出，该会贷学金数额距200万令吉目标相去不远，相信在同宗的共同努力下，很快就得以实现。

今早在该会颁发会员子女教育奖励金仪式上致辞时，他希望这些贷学金能真正发挥，协助家庭经济情况较有压力的宗亲子女，完成他们升学之梦。

他说，一个公会的存在，除了联系会员间的情谊，定时举办联欢会及敬老活动外，也关心会员子女的教育，给予成绩优异者正面的肯定。

他表示，该会推出大专贷学金供有需要的会员子女申请，是要减轻他们家庭的经济负担，顺利完成大专的学业。

“奖励金的金额并不大，希望得奖的会员女子不要在意奖金的数额，而应该理解公会颁发奖励金的背后意义。大家应带着公会的这一份祝福，继续在学业上求取突破，成为各领域的专业人士，进而为社会及国家做出应有的贡献。”

他促请大家谨记一路来捐献奖励金予公会的宗亲，他们用行动来激发宗亲子女们继续向善向上的行动。

他感谢宗亲们对公会的热爱，以及大家对公会的支持，使刘氏公会得以快速且稳健地成长。

“我希望大家今后一如既往，一条心把公会的会务推向另一高峰，让关心会员子女教育成为你我共同的使命。”