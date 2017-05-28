副貿消部長：管制13食品 達雅價格統製品實施7天

亨利松艾贡（左）与众人巡视超级市场上时，针对列为统制品的蒜米供应进行了解。左2为史丹利陈。

（本报古晋27日讯）贸消部副部长拿督亨利松艾贡指出，达雅佳节价格统制品运动今日起（27日）至6月2日实施，为期7天，对13种食品实施价格管制。

他指出，在佳节统制品生效期间，贸消部属下的执法员将会到各大商场展开监督工作，除了确保价格不会被调高至高于规定定价至于，也确保有关统制品的货源充足。

他表示，他昨日巡视了沙巴的一家商场，该商场货源充足，并相信达雅佳节的统制品货源将会供应充足。

他也敦促商家遵守该部所设的顶价规定，以免违反价格管制法令及2011年反暴利法令而被对付。他说，该部无意为难商家，因此希望商家保持合作，遵守规定。

他是今日配合达雅佳节价格统制品行动推展，造访巡视古晋实威霸级市场进行巡视期间召开新闻发布会时，如是指出。

他指出，任何人被发现售卖统制品价格高于规定定价，可被告上法庭，并会被罚款最高10万令吉或面临监禁不超过3年，或两者兼施。而任何公司被发现违法则会被罚款最高50万令吉。

同时，任何人被发现为将统制品标上价格，即正确的采用粉红色价格标签为统制品标价，则可被控上法庭，若被定罪可被罚款最高1万令吉，而公司若违反上述条例则可被罚款2万令吉。