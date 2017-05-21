首页 新闻 国内新闻 副總警長：涉包庇販毒 再有5肅毒警員落網

副總警長：涉包庇販毒 再有5肅毒警員落網

发布于 May 21, 2017
诺拉昔颁奖给杰出毕业生。
诺拉昔颁奖给杰出毕业生。

（吉隆坡20日讯）全国警方肃毒组再有5名警员遭逮捕，使到迄今涉及包庇贩毒而落网的肃毒组警员人数已增至21人。
全国副总警长丹斯里诺拉昔周六再次报料指最新落网的肃毒组警员人数为21人，由于案件在调查中，所以他未进一步透露详情，唯说警方发现警队机制系统出现弱点，“我们将成立特别小组，找出警队中出现的各种问题。”
诺拉昔本月15日已透露，有16名肃毒组警员疑包庇贩毒活动而被逮捕调查。
“我们并非全面洗牌，反之我们必须作出改变来面对不断出现的警队问题。”
他承认警员知法犯法事件或对警队士气造成打击，可是他说任何人犯错就要面对后果，他相信警队还是有继续坚持目标的人员。
诺拉昔是在出席于大马皇家警察学院举行的警官毕业礼仪式后在记者会上讲话。在此之前《新海峡时报》报导，在被捕的警员中包括警阶为副警监的高级警官。警方发现这些涉及警员从贩毒集团中拿到金钱上的好处，包庇贩毒活动。
与此同时，针对马六甲州多名高级警官包括两名警区主任遭反贪污委员会带走一事，他表示，“反贪污委员会已介入，我们将会全力配合调查行动。”
针对在这些警官遭扣捕后造成的警队空缺问题，他说在填补空缺上必须慎重其事，这些高级警官涉及敏感作业，所以必须慎重追查对方的背景及能力，才赋予重任。


  • 刘小源等诸多达鲁萨兰企业代表与多方人士也出席昨早的签署仪式。

    提升中小微型企業成長 馬來企業達魯薩蘭簽約

    （本报斯市20日讯）汶莱马来企业联合会将在柏利比工业中心，开设12间分隔式的实体店面，让甫涉足商贸领域的青年租用。 …
    May 21, 2017
    0 second read
  • 苏丹陛下在陵巴机库启程前获皇室成员及高官显要送行。（新闻局提供）

    蘇丹赴阿拉伯峰會

    （本报斯市20日讯）我国元首苏丹陛下今天启程前往沙特阿拉伯利雅得，出席在明天（21日）阿拉伯伊斯兰-美国峰会。 …
    May 21, 2017
    0 second read
  • 杜特蒂指中方警告菲方不要执行南海仲裁案裁决，亦不要在南海争议海域钻油。

    遭華警告勿在南海鑽油 杜特蒂：菲方有權

    （菲律宾马尼拉20日综合电）菲律宾总统杜特蒂说，中国国家主席习近平警告，若马尼拉试图执行国际仲裁庭对南中国海仲裁案的裁决，及在有主权争议的南中国海水域钻油，两国就会爆发战争。 …
    May 21, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 證明JJPTR有外匯交易 好友出示英國登記證書

    （槟城20日讯）JJPTR（解决普通人）公司创办人李宗圣的一名身边好友，出示一张来自英国官方公司管理部门（Companies House）的登记证书，证明JJPTR在英国通过合法注…
    May 21, 2017
    15 second read

  • 逾30萬人投資JJPTR 報案者 少過10人

    （吉隆坡20日讯）全国警方商业调查组总监拿督斯里阿克里沙尼指出，JJPTR的国内外投资者人数高达逾30万人，唯迄今向警方投报者却少过10人。 …
    May 21, 2017
    1 second read
  • 李宗圣与2名助理，周六早上身穿紫色囚衣，被押往大山脚法庭。

    李宗聖及助理押往大山腳 警今日申請延扣令

    （槟城、大山脚20日讯）解救普通人（JJPTR）创办人李宗圣与2名助理，周六早上身穿紫色囚衣，被押往大山脚法庭。不过，李宗圣与2名助理明日（周日）才会办理延扣程序。3人周六早上9时…
    May 21, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭