副檢察司身體不適 比爾卡勇案展25日續審

死者座驾前后镜遭猎枪射穿并爆裂。（档案照）

（本报美里8日讯）比尔卡勇枪杀一案原定在今日双方代表律师提呈陈词，由于其中一名副检察司身体不适，致使案件将展延至5月25日（星期四）早上9时，在美里高庭续审。

此案在开审以来共11天，从3月7至10日、13至15日，以及28至31日，控方共传召28名证人包括调查官、摄影警察、伍长、医务人员、军火专家、化验师、死者家属及民众等出庭供证。

据探悉，警方在枪杀案中搜集超过110件证物，包括死者的指甲、 烟蒂、提款卡、T-恤、牛仔裤、纸张、塑料袋、面罩、及死者、被告、证人的血液样本及猎枪等。

根据控状，首名被告为29岁的莫哈默菲德里（Mohamad Fitri Pauzi），他在刑事法典第302条文的谋杀罪名下被控，他被控于6月21日早上8时20分，在美里杜旦路E-mart霸级市场附近路口交通灯前，杀害比尔卡勇。

第二名被告为37岁的李昌伦（Lee Chang Loon）被控与莫哈默菲德里同谋，在刑事法典第109条文下被控,可与第302条文同读。

50岁的陈伟忠（Chin Wui Chung）及拿督李志坚同谋，因而抵触刑事法典第109条文（教唆罪名，可与302条文同读）。

嫌犯拿督李志坚因教唆他人杀害比尔卡勇，因而警方也采取第302条文（谋杀）提控李志坚。在上述条文下，一旦罪成，唯一的刑罚为绞刑。目前，警方尚通缉一名江姓逃犯（36岁）。

美里公正党秘书比尔卡勇是于2016年6月21日早上8时许，欲从住家出发到河滨公园办公室上班途中，在柏迈再也某购物广场前的交通灯遭人开枪射杀，当场毙命于驾座上。