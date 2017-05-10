凱里：馬朝出遊限制解除 國足可在平壤踢亞洲杯賽

凱里：馬朝出遊限制解除 國足可在平壤踢亞洲杯賽

凯里（右）在推介东运会倒数100天仪式后与吉祥物 “里茂”（Rimau）合影，左为星狮控股首席执行员林友和。

（吉隆坡9日讯）随着大马和朝鲜解除官方出游限制，青年及体育部部长凯里希望大马国足可顺利和安全地在平壤完成亚洲杯比赛。

在今年2月份，朝鲜领导人金正恩同父异母胞兄金正男在吉隆坡第二国际机场遇害后，导致两国关系紧张，大马政府因而不允许国足前往平壤比赛。而亚洲足协随后也宣布原定于3月28日开踢的比赛，展期至6月8日。

昨日，亚洲足协周一通过文告证实，国足与朝鲜6月8日的亚洲杯入选赛B组之战，确定在平壤举行。

对此，凯里周二为东运会推介倒数100天的仪式后向媒体指出，尽管朝鲜目前仍涉及许多和其他国家争议性的课题，但仍希望大马国足可以顺利平安地在平壤完成比赛。

在今日的推介倒数100日的活动上，凯里也宣布东运会主题曲创作比赛，广邀国人为本届赛会的主题曲填词。

他说，当局在筹备东运会的最后关头发现竟然漏了主题曲，因此经过商量后决定开放全国征词，让国人可以透过脸书、推特和Instagram创作歌词。

“哪怕只有一句话，也可以向当局提呈，因为分分钟都可能被收录在主题曲内。”

他说，东运会的主题曲将由我国著名音乐家拿督蓝利创作，并由歌手达央演绎。

随着东运会脚步趋近，首相拿督斯里纳吉昨晚也巡视位于武吉加里尔的体育城，并表示非常满意进度。

凯里说，首相纳吉在昨晚的巡视中对翻新进展非常满意，并认为体育城将可在未来顺利竣工，让本届东运会成为史上最好的东运会场所。

根据早前资料，青年及体育部是以“以地换工程”的方式，翻新武吉加里尔国家体育中心及周遭设施，包装成吉隆坡体育城，提升工作必须在7月之前完成及进行测试后迎战8月的东南亚运动会。

目前，吉隆坡体育城首个阶段已完成90%，比预期计划还快。首阶段提升工程包括武吉加里尔体育场、亚通体育馆（博特拉体育馆）、国家游泳中心及钩球场。

一旦完成所有提升工程，必须交给体育场管理局并进行测试，以获得国家及国际的使用认证。