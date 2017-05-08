凱里：塑造新時代政黨 冀國陣30%年輕人上陣

（北海7日讯）巫青团团长凯里希望在来届大选国阵能有30%的年轻候选人，为国阵塑造新时代政党形象。

“在过去的大选中，国阵给选民的形象，成为‘只是供旧人上阵’的阵线，但，年轻选民越来越多，多数年轻选民也希望能看到新面孔的出现，在这新世代，国阵需要有一个能够代表各年龄层的阵线。”

为此，他强调，妇女组在大选中争取有30%的代表，巫青团也一样希望能有30%的年轻候选人（当中不分男女），打造一个资深党员结合更多年轻声音的政党。

他也打趣地表示，国阵要凸显新时代政党形象，而非侏罗纪时代政党，另外，他表示，涉及贪污的党员肯定不会被委派上阵大选，而这也是国阵的政策。

他是为巫统巴东埔区部举办的脚踏车活动主持挥旗礼后，在记者会上如是表示，该活动吸引800余人参与，全程86公里。

凯里也恭贺巫统巴东埔区部主席拿督莫哈末再迪成功举办该脚车行活动，并认为类似的活动有助于发掘更多脚踏车好手，尤其在脚踏车国手阿玆祖赢得世界冠军后，脚车活动也越来越受到人民喜爱。

他也相信透过各种赛事来发掘脚踏车好手，我国终有一天会成为脚车强国。

2017年吉隆坡东运会将在8月引爆，筹备工作目前已完成约90%。

也是青年及体育部部长的凯里表示，第29届东运会今年8月19日至30日在吉隆坡举行，筹备工作，包括寻求赞助商，进度已超过90%，健儿们也都为比赛在如火如荼的训练中。

“青体部放眼在脚车的各项赛事中摘金，至于勾球队，有巨大潜力，惟还需要更持续的努力才有望摘金。”另外，对于这次东运会的奖牌目标，他则表示，将在较靠近东运会的主办日期才公布。