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公投法提案獲辯論投票 陳各昌：砂民主一大突破

发布于 May 15, 2017

（古晋14日讯）砂拉越人的砂拉越全砂中央发言人陈各昌表示，正面看待公投法提案首次带入议会辩论与投票，是砂民主历史上的突破，期待下次更完善的公投法案提呈。
他表示，公投提案闯关失败乃是预料中事，结果并不令人感到意外。因为砂拉越的执政党砂国阵主要是推动砂主权，对于仓促准备的公投法案存有许多误解。
他表示很欣慰的，这次的砂拉越议会并没有当场拒绝公投法案的提议，反而把整个议程带入议会里讨论及投票。这是S4S之前所料不到的，因为之前已经有2次的公投提案在还没开会前就已经被拒绝（由房保德和张健仁提呈）。
这次对公投法案的讨论，不赞成的理由也可圈可点，但可看出这法案还有很大的改进空间。只要克服那些机制，还是有机会进一步的讨论和投票。
S4S团队文宣组列举出这次公投法案被反驳的理由：
1）必须事先咨询砂财政部：施志豪提议成立公投局、委任局长和一些公职员负责公投的职务。这些建议都牵涉到金钱的操作，必须经过砂拉越财政部的同意才能够实行。
2）私人提案字数不可超过250个字。该提案的字数超过了250个字。
3）议长对公投法案存在误解及怀疑为独立公投。
公投法案是针对一个议题，比如议员加薪与否，交由人民投票公投决定。很多砂拉越重要课题都可由人民投票决定，这个就是人民公投。
虽然公投法并没有顺利进入辩论环节，但有机会编排在议会程序里及广泛被平面媒体报导，这已是砂拉越历史上的一大突破。民主之路又向前迈进一步。况且，提呈的议员也已把公投法的雏形很详细地写出来，就算不能成功，也给人民增加了对公投的认识。
他表示，苏格兰虽然有公投法，但他们第一次举办的公投也不过关。更何况砂拉越是联邦内第一个提呈公投法的议会。退一步来看，顺利进入议会议程已经算是很大的进步了。有得排入议程总好过被驳回，怎样也比没有人提来得强。
这次的公投提案或许有些唐突，还准备得不够好。现在反驳的理由也让他们有更大的空间去准备将来的改善。S4S希望能够跟施志豪再进一步检讨这提案的错漏，为下一次的公投提案做出更好的准备。


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