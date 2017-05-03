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公交及商店防火設施 陳長鋒提2動議

发布于 May 3, 2017

（本报美里2日讯）行动党埔奕区州议员陈长锋将在即将举行的州议会上，针对美里公交及商店防火安全设施提出两项动议。
陈长锋说，美里拥有3间巴士运输公司，目前本市从瓜拉巴南到东姑村仅有7条路线，22辆巴士提供接载服务。
而前州议员林思健则也曾在2014年11月份举行的州议会上提出有关美里公共交通的动议，当时因亏损理由，本市有许多巴士路线被停止接载。
“经过调查后所得到数据显示，每个月拥有10万乘次，平均每个人一个月乘搭巴士约30至40次。而有多少人无法乘搭巴士前往所欲到的目的，则不得而知。”
他说，由于缺乏公交服务，致使居住较远，在市区工作的民众无法返回住家，而必须在市区租房，无形中增加了许多开销，同样的，每天乘坐巴士前往工作，也必须承担一笔费用。
他指出，该党认为美里、诗巫、民都鲁、古晋必须提供500辆提供免费的巴士服务。
“因而我提出的动议，州政府应考虑如何增加巴士乘载服务，同时免费接载学生上学及放学。”
他说，学巴车费对小康家庭来说，将是其中一笔蛮大的家庭开销，倘若政府可以协助减轻他们的开销，这将是非常好的事情。
此外，更应该安排巴士到一些重要的地方如医院、机场、美里城市转型中心（UTC），以及政府部门等。
至于另一项所提的动议，则是针对今年1月6日在秀玲商业中心三层楼发生的火灾，导致一名少女因恐慌逃生而从三楼跃下死亡事件。
陈长锋表示，火灾是在第一个单位开始发生，火势迅速地蔓延至第六个单位，这必须获得严厉看待的事情。
他指出，砂州许多商店的楼上都是作为住家使用，因而在防范措施上，不可被忽略。
他透露，砂州在1994年新的建筑法令中，有列出防火的问题，其中商店的洋灰水泥隔墙必须拥有10公分厚度，且可承受2个小时的火烧，让受困者有机会逃生。
他续说，而有许多旧的建筑楼都没有如此的设施，因而政府必须计划逐步建造防火墙，以及逃生梯。


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