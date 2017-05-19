兩黨一致認同司法部委任 FBI前局長查通俄案　

（美国华盛顿18日综合电）曾经担任联邦调查局局长的穆勒（Robert Mueller）被任命为特别顾问，将负责领导调查俄罗斯涉嫌干预美国大选以及特朗普阵营与莫斯科是否有关联的问题。

美国司法部副部长表示，任命穆勒领衔相关调查是出于公共利益考虑，因为调查需要一个局外人。

民主、共和两党的政客对这一任命普遍表示赞赏。

美国总统特朗普（Donald Trump）在上周免去了最近一任FBI局长科米（James Comey）的职务，外界质疑特朗普是试图阻碍FBI调查通俄案，其中包括对已离任的国家安全顾问弗林（Michael Flynn）的调查，此后各方要求任命一个特别检察官继续调查俄罗斯问题的呼声越来越高。

美国媒体的最新报道指，特朗普的过渡团队在弗林被任命为国家安全顾问前就已经得悉，弗林正在接受调查。

FBI以及美国国会均在就特朗普竞选团队与俄罗斯可能存在的关联进行调查。

美国情报部门相信，莫斯科有试图干预大选，以令形势对共和党候选人有利。

穆勒被任命的消息付出之后一个多小时，特朗普即作出预期，指新的调查将会证明他以及他团队的清白。此前，白宫曾经表示没有需要任命一个局外者领导此次调查。

“一次彻底的调查将会证实我们已经知道的事情——我的竞选阵营与任何外国团体没有勾结，”特朗普说。

参议院上最高级别的民主党人舒默（Chuck Schumer）表示，穆勒“正正是担当这一工作的合适人选”。

众议院监督委员会（House Oversight Committee）主席杰森·查菲茨（Jason Chaffetz）则说，穆勒有“无可挑剔的声誉”。

在宣布任命的声明中，司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）说：“公共利益要求我将此次调查交给一个在一定程度上独立于常规指挥系统之外的人来负责。”

穆勒在此次调查中将拥有广泛的权力，他说：“我接受这个责任，并且将尽我所能地履行。”

在宣布任命这个特别顾问时，罗森斯坦指出，正在进行当中的通俄案调查属于“不寻常的情况”。这已经说得很保守。

目前的情况不仅属于不寻常，而且是前所未见。这个国家从未有过一届政府在上任之后如此快就卷入如此严酷的争斗当中。在美国总统选举中，也从未有过如此严重的涉及外国势力的选举舞弊指控。

但话说回来，美国也从未有过一个像特朗普这样的总统。

现在，通俄案进入了一个更严肃的新阶段。穆勒在华盛顿有杰出的声誉。他曾经和科米共事，当时科米是布什（George W. Bush）政府的司法部副部长。他对于高压政治有深刻理解，并懂得如何在各条权力通道上穿行。

他在调查中有广泛的行动自由，且在必要时有提出犯罪起诉的广泛权力。

虽然在行政上，穆勒仍然是司法部的一员，并且最终是向特朗普汇报，但是他有如此高的声望，令他似乎不会被总统的权威压倒。

独立调查常常都会有自己的一套，并可能得出出人意料的结论。随着穆勒的加入，这场游戏的变数又增加了。

事件背景

在科米突然被免职以及有指控称特朗普曾要求这个联邦调查局长终止调查前国家安全顾问与俄罗斯的关系之后，白宫一直笼罩在危机之中。

特朗普的国家安全顾问弗林（Michael Flynn）曾在特朗普上任前与俄罗斯大使谈过话，并在这件事情上误导了副总统彭斯，之后弗林在二月被迫提出辞职。

白宫否认曾经向科米施压，但是一些消息的披露使得民主党指控特朗普意图包庇他的团队与俄罗斯联系。

美国传媒在周三报道，科米在任时写的一份备忘录显示，特朗普曾经要求他停止调查弗林与俄罗斯的关系。

其后，特朗普免去了科米职务的理由是他在希拉里（Hillary Clinton）在任国务卿期间使用私人电邮服务器的调查当中处理失当。

《纽约时报》在周四报道，弗林在特朗普就任总统之前就已经向特朗普的过渡团队报告，联邦调查局正在调查弗林在特朗普竞选期间曾为土耳其担任说客并获得报酬的事情。

但随后，特朗普政府仍然将弗林任命为国家安全顾问，这一职务令弗林可以与美国总统直接接触，并能够知道美国情报部门所掌握的大量机密信息。

72岁的穆勒曾在布什和奥巴玛（Barack Obama）任内担任FBI局长12年，是自胡佛（J. Edgar Hoover）之后在任时间最长的联邦调查局局长。

他正在一家私人律师事务所任职，外界预期他将辞去该职务，以回避利益冲突。