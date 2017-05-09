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全砂掃賭再出擊 上週13次行動扣37人

发布于 May 9, 2017
刑警取缔一处非法售卖黑万的据点。
刑警取缔一处非法售卖黑万的据点。

（本报古晋8日讯）砂警方持续打击一切非法赌博活动，并于上周展开了13次肃赌行动，并扣查37名涉案人士。
砂警方刑事调查主任拿督迪威古玛今日发出文告指出，上周的取缔行动是于1日至7日之间展开，而13次肃赌行动中，仍是以取缔非法售卖黑万居多，共有7次；其余有5次取缔非法网赌中心及1次扫荡非法斗鸡场。
他说，13次的取缔行动分别是由砂警察总部、古晋警区、美里警区、民都鲁警区、西连警区、石隆门警区、林梦警区和马鲁帝警区展开。
“7次的取缔非法售卖黑万行动中，警方逮捕7名涉案人士，同时起获1千259令吉现款、手机、便携式打印机、计算机及下注黑万号码的纸张。”
此外，5次的取缔非法网络赌博分别是在美里、民都鲁及林梦进行，逮捕19名涉案人士之外，也扣查61台电脑器材和起获4千675令吉。
除了取缔非法售卖黑万及非法网赌中心外，警方也于上周成功捣破一处于为马鲁帝的非法斗鸡场，逮捕11名以非法斗鸡进行赌博的人士。
“此外，刑警也在该非法斗鸡场里起获8只活的斗鸡及1只死的斗鸡。”
迪威古玛也说，37名被捕者为34男3女，年龄介于70岁至15岁之间，其中有10人是外籍人士，他们都是在网赌中心被捕。
37名被捕人士将会在1953年公开赌博法令及1962年防止虐待动物法令被警方进行调查。


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