全球指數股票型基金規模 衝破4兆美元

（本报美里12日讯综合整理）全球指数股票型基金（ETF）规模在4月底已突破4兆美元（约17.36兆令吉）大关，达成被动型投资的又一里程碑。尽管全球主动型资产经理人今年绩效提升，仍不减损投资人对管理费较便宜、被动型基金的投资兴趣。

研究机构ETFGI指出，全球313个发行商至4月底已有近7千档ETF，总资产达4.002兆美元（约17.37兆令吉）。这距离全球第一档ETF在1993年上市后、ETF资产规模在2009年首度突破1兆美元（约4.34兆令吉），也才短短数年，显示这种资产的成长速度之快。

金融时报报导，资金不断涌入被动型投资工具，正冲击资产管理产业。资产管理业无法阻挡资金外流，尤其是在美股等这类容易面临ETF竞争而受冲击的主流领域。这也导致美国上市投资集团在金融海啸结束以来的股价表现，都落后于大盘，虽然市场上涨让这些集团所管理的资产增加。

晨星公司ETF研究主管强森说：“主动型资产管理产业的逆风并未减缓，这无关绩效，而是结构问题”。

全球ETF今年4月吸引创纪录的379.4亿美元（约1千647.35亿令吉）资金，为连续第39个月净流入，今年来共吸引2千352亿美元（约1万0212.38亿令吉），远高于去年同期的810亿美元（约3千517.02亿令吉）。4月最大赢家是贝莱德iShare安硕ETF，吸引239亿美元（约1千037.73亿令吉），其次是先锋的102.9亿美元（约446.79亿令吉）。

被动型基金是追踪标普500指数等一档指数的表现，与传统共同基金等靠经理人选股的主动做法不同。ETF近年大受欢迎，因投资人想避免被共同基金收取高昂管理费。

此外，大盘指数已证实很难被积极管理型经理人打败。标普全球公司上月发布的SPIVA报告显示，在截至去年12月的15年，85%的全美国股票基金绩效都落后于大盘指数。

甚少分析师与资产经理人认为ETF投资热潮会减缓。史福伯登公司（Sanford Bernstein）最近预测，明年1月时，逾五成在美国接受管理的股票资产都将是被动型管理。