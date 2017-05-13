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全汶華小詩歌朗誦賽 汶中成雙冠王

发布于 May 13, 2017
汶中代表队蠃得双料冠军 ，图为学生与导师合摄。
汶中代表队蠃得双料冠军 ，图为学生与导师合摄。

（本报诗里亚12日讯）2017年度全汶华校小学诗歌朗诵比赛今日上午在诗里亚中正中学中学部礼堂举行，汶莱中华中学分别夺得华裔组及友族组冠军，双喜临门。

上述比赛中，华裔组冠军由汶莱中华中学夺得，马来奕中华中学及诗里亚中正中学分别居亚及季军。友族组冠军由汶莱中华中学夺得，九汀中华中学及马来奕中华中学分别居亚及季军。

参赛学生与导师为迎接该比赛的来临，精心准备了诗歌朗诵参与角逐。华裔组有汶莱中华中学呈献的《满江红》，马来奕中华中学呈献《就差一点儿，没关系》，诗里亚中正中学呈献《妈妈请听我说》，九汀中华学校呈献《木兰辞》，都东中华学校呈献《老师的手》及双溪岭中岭学校呈献《爷爷的礼物》。友族组中有那威中华学校呈献的《我们的校园多美丽》，淡武廊培育学校呈献《大扫除》，双溪岭中岭学校呈献《献给爸爸妈妈的歌》，都东中华学校呈献《抛，抛，抛，抛开压力》，九汀中华学校呈献《古诗五首》，马来奕中华中学呈献《教师颂》，诗里亚中正中学呈献《渔歌》及汶莱中华中学呈献《学习》。

提高誦讀能力語文素養
洪錫隆盼學生學好中文

（本报诗里亚12日讯）诗里亚中正中学校长洪锡隆于今日在2017年全汶华校小学诗歌朗诵比赛上致辞时表示，希望该比赛可培养学生们热爱中文文字的情感，提高诵读的能力及语文的素养。这次的比赛特别增设非华裔组别，旨在鼓励非华裔同学多多向外国人学习，多学中文，更多地接触中华文化。在未来的日子里，可将其成为一个过人之处。

“随着世界的进步与变化，中文诗词不再只属于华人、中国人，现今越来越多外国人对中文诗词感兴趣，并开始研究学习中文诗词，开始想了解中国五千年历史博大精深的文学文化。反而，身为华人的我们，接触得少，离自己的文化越来越远。甚至有时候在引经据典时常常出错或根本不会用。”
他感谢参与这次活动的老师及所有参赛学生。因为他们这几个月来的辛勤与努力，才使得这次活动顺利成功地进行。


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