全民皆兵擊毀火箭 馬刺勇士決戰西部

（纽约12日综合电）NBA季后赛西部半决赛结束了第6场关键战，虽然主力战将莱昂纳德因伤缺阵，圣安东尼奥马刺却爆发出全民皆兵的威力，结果，客场以以114比75横扫休斯顿火箭，凭总比分4比2晋级西部决赛。

下周一（15日）将会进行西部决赛第1场比赛，马刺会师此前已经提前晋级的金州勇士。

在周四的比赛，火箭上半场就以42比61大比分落后。易地再战火箭再挨当头一棒，马刺打出一波10比1的高潮，第三节结束比分改写为87比64，手握23分的巨大优势，最终马刺以39分的巨大落差让火箭抱头窜跑。

此役，没有莱昂纳德，马刺仍有阿尔德里奇，全场比赛他拿到了高效率的34分12篮板，命中率高达6成，在首场比赛仅得4分后，阿尔德里奇完成了状态上的飞跃。除了阿尔德里奇，马刺还有另外3人得分上双。乔纳森西蒙斯18分，帕蒂米尔斯14分7次助攻，保罗加索尔10分、11个篮板和5次助攻。

哈登火箭生涯最差表现

火箭不用面对对方最强球员，但却全队失去状态。火箭的当家球星“大胡子”詹姆斯哈登诡异迷失，他首节居然没有出手一次，只是依靠罚球得到2分，上半场只得5分，全场仅得到10分3篮板7助攻，打出个人火箭生涯最差的季后赛表现——得分创最低，出手数和进球数平最低。哈登以这种令人失望的方式结束了本赛季的征程。

NBA季后赛第二轮(7场4胜制)

周四成绩西部半决赛

休斯顿火箭 负 圣安东尼奥马刺 75比114

（马刺凭总比分4比2晋决赛）