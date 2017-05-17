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全世界共57種 大馬可尋獲10犀鳥品種

发布于 May 17, 2017

（本报古晋16日讯）砂副州务秘书拿督加乌沙米恩强调，州内发展与野生动物保育工作之间须取得平衡是一项挑战，同时，保育工作上面临的资金也是一项大挑战。
身为筹委会主席的他是于今早2017年第7届国际犀鸟大会开幕礼暨砂拉越森林机构与泰国犀鸟研究基金会齐齐签署谅解备忘录上进行致词时，如是指出。
他透露，全世界共57种已知的犀鸟品种，其中，10种可在大马寻获；而砂拉越仅拥有其中8种，包括长冠犀鸟、凤头犀鸟、皱盔犀鸟、花冠皱盔犀鸟、黑犀鸟、冠斑犀鸟、盔犀鸟，以及负州徽的马来犀鸟。
他欣慰表示，当我们为拥有这些品种感到骄傲之际，也关注如何在发展与保育工作之间面临的挑战，取得平衡。他直言，还不仅是上述的挑战，还有一项挑战就是资金。

他表示，犀鸟并非是“知名野生动物”，可以很容易地吸引大笔拨款作爲保育工作。而州政府早已拨款支持砂拉越森林机构及砂雨林保育管理大会（RIMBA），为要推动砂拉越犀鸟计划。
他进一步指出，相关计划主要涵盖的项目，包括进行犀鸟研究，如品种分布、果树、繁殖地、筑巢行为等；透过在库巴国家公园建立无花果园爲始，以恢复和加强已退化的犀鸟栖息地；以及举行工作坊、大会及醒觉计划，作爲能力建设。另一方面，他披露，在这为期3日，主题为“犀鸟-飞得自由，飞得高翔！”的大会中，将呈献36份论文及13张海报，并获得10个国家委派代表参盛。


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