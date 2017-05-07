內閣進入阿邦佐時代 砂設教育部

阿邦佐哈里（右2）与副首长们高举双手，展现团结带领砂州前进的精神。左起为新任副首长阿旺登雅、副首长占玛欣及道格拉斯。

（本报古晋6日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里宣布改组砂拉越州内阁！新内阁在部门职务上出现不少变动，包括新2个新部门的设立。

新内阁阵容中，拿督阿玛阿旺登雅升任副首长职，而现任副首长拿督阿玛道格拉斯及丹斯里占玛欣获保留，让新内阁重新拥有3名副首长。

首长阿邦佐哈里在之前连掌5部门，在新阵容中已经部分职务交给团队中其他部长执掌，包括之前的房屋部如今被纳入到拿督沈桂贤掌管的砂地方政府与房屋部。

首长本身在新内阁中只执掌3部门，即首长署、砂财政与经济策划部及城市发展与天然资源部。

随着阿邦佐哈里宣布新内阁，也代表他正式推出自己所组的排阵，也正式进入阿邦佐时代，因之前的内阁阵容乃是的前首长拿督巴丁宜阿德南所组的内阁，也在阿德南逝世后仍保留并沿用至今。

不过，新内阁阵容出现颇大程度的部门职务变动兼设立新部门，不过人物则未有变动，不但没有人落马，甚至出现1名新面孔，即来自人民党的巴莱林吟区州议员史诺登拉旺，受召入阁出任旅游、艺术、文化、青年与体育部（青年与体育）助理部长职。

同时，首长首席政治秘书兼州国阵后座议员主席阿都拉赛多也受召入阁，出任首长署（企业事务）助理部长。

新内阁也出现2个新部门，即砂国际贸易与电子商务部，以及教育、科学与科技研究部。

砂国际贸易与电子商务部由拿督斯里黄顺舸出任部长，助理部长则由拿督纳罗登担任。而砂教育、科学与科技研究部则由拿督斯里麦可马因出任部长，助理部长则由安华拉比依担任。

值得一提的是，原本的砂公用事业部已不再，改而成为砂乡区电力与水源供应部，而该部同样由拿督斯里史蒂芬伦迪出任部长。