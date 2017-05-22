內閣委教長向布城洽商 阿邦佐冀獲更大政治委託

主宾、二小校董成员、捐款赞助团体及商翁们一齐为“二小筹款”二小筹建新校舍基金晚宴”主持剪彩开幕仪式。

（本报古晋21日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里指出，他在州内阁中也宣布设立新部部门以管理及加强砂拉越的教育，并希望能够获得更大的政治委托，让砂拉越能够针对本州的教育发展，向布城进行洽商争取。

“过去，砂拉越只有观察的份，那是不够的。”

他说，有了专为管理砂拉越教育的部长，砂拉越要提供最好的设施予本州的教育，尤其是砂州内陆仍有许多学校处于残旧不堪的状况。他表示，砂州要提升内陆学校设施后，再向联邦索回用在提升学校的费用。

他强调，对于教育，砂拉越已经不能再等候联邦拨款了，因为一些时候联邦拨款并不足够提升学校建设。他强调将会延续前首长已故阿德南的政策，以继续拨款予砂拉越华文教育，延续前首长作风，以示对华文教育认可。他说，他上月于美里也移交了600万令吉与独中，显示砂州兑现承诺，帮助州内华教。

华裔向来注重教育。在砂拉越，有华人居住的地区，便可见华人兴建学校。他说，他也了解华裔甚至会将积蓄投入资助子女升上高等教育学府，不管是国内或国外。因此，在外国包括澳洲、纽西兰、加拿大等地都可见砂拉越华裔子弟到相关国家求学。他强调，华裔注重教育并以此作为生活中成功的关键，是值得其他民族所学习的。

不但如此，他也指出，许多中华学校提供高素质的教育，不只是华裔子弟而已，不少学校也吸引土著子弟前往求学。二小是古晋最大的小学，学生人数多大1千300名，其中有5%是非华裔学生。他指出，在郊区，一些华校甚至拥有60%、70%，甚至80%学生是属于土著学生。

阿邦佐哈里原本受邀为“二小筹建新校舍基金晚宴”致词，惟他不克出席，因此委托砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因代读其讲词。他也强调，独中过去也未曾获得政府资助，而在阿德南出任首长后，独中陆续获得300万、400万、500万，而他也继续该拨款，拨出了600万令吉。他称，砂州政府继续承认独中统考文凭，独中生可用以申请任职砂拉越公务员，也可用以申请砂拉越基金局的奖学金。

另一方面，麦可马因也在代读首长致词后补充时，呼吁出席该晚宴的行动党砂州主席兼古晋区国会议员张健仁，在过会中代为争取更多联邦拨款，作为提升砂拉越教育用途。他认为，看在砂拉越教育事业的份上，国阵与反对党也应该摒弃彼此政见的不同，毕竟为砂拉越争取改善教育，是更重要的工作。