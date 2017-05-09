內政部反貪會將配合 涉賭黃執法單位不包庇

副揆抵步坎贝拉，大马驻澳洲最高专员拿督再那阿比丁阿末陪同他到酒店。

（坎贝拉8日讯）副首相拿督斯里阿末扎希强调，内政部将与反贪污委员会全面的配合，绝不包庇非法赌博及卖淫活动的执法单位。

也是内政部长的阿末扎希说，该部将支持反贪会并予以所需的协助，打击涉及执法机构的贪污行为。

“若（有关事件）属实，大马皇家警察及内政部必定与反贪会合作，并支持反贪会采取执法行动。”

他今天在澳洲进行工作访问时，对随团采访的大马媒体这么说。

反贪会主席拿督祖基菲里揭露，反贪会有证据证明执法机构每月获取120万令吉，以包庇非法赌博及卖淫集团。

目前在澳洲展开为期3天访问的副首相拿督斯里阿末扎希，今天将礼貌拜会澳洲总理马尔科姆。

他将于当地时间下午4时30分在澳洲国会大厦会晤马尔科姆。

此外，阿末扎希也将会晤澳洲司法部长基南、澳洲外长朱莉毕晓，以及澳洲移民及边境保护部长杜敦。

阿末扎希也是内政部长，他昨天抵达澳洲，旨在促进大马与澳洲的双边关系。

副揆此行聚焦加强在安全、反恐及跨境罪案相关课题的合作关系。

阿末扎希将于下周二飞往悉尼，会晤新南威尔士州督大卫赫利。

他也将参观澳洲边境部队学院，并与在澳洲的大马学生共进晚餐，接着飞返吉隆坡。