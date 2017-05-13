儘管兩國大力取締人蛇活動 從緬偷渡入泰不斷增加

（缅甸湄索12日综合电）泰国移民警察说，尽管泰国与缅甸当局大力取缔人口走私活动，但从缅甸越境偷渡进入泰国的人数仍不断增加。

泰国军政府2014年上台后，承诺加强打击人口走私与贩卖集团，并于2015年展开了取缔行动。此后，从水路非法入境的移民人数似乎已减少。但与此同时，从泰缅边界偷渡到泰国的人数不减反增。

泰国西部来兴府（Tak）湄索移民警察的数据显示，2016年从缅甸偷渡到当地的人数为2万4千962人，较2014年的2万零323人显著增加。

来兴府边界移民警察副警监颂邦说：“我们施加了很多压力，使得他们（走私者）必须寻找新的方式入境。我们无法监控所有的走私方式。”

来兴府是从缅甸到泰国的主要陆路入口，这个府与缅甸接壤的边界长约500公里，中间有327公里由梅河隔开，但在3月至5月旱季期间，部分流域水位会退至可以让人徒步涉水而过的低位。

泰国当局2015年在南部靠近马来西亚边界的地区发现了多处人蛇基地后，展开了打击人口贩运的行动。取缔行动迫使人蛇集团遗弃偷渡船，导致数以千计的船民滞留海上，引发国际注目的船民危机。

泰国警方说，随着赴泰国与马来西亚的海上偷渡路线受到更严密监控，走私集团再度把目光投向了较易避开执法人员的陆路。

泰国当局的取缔行动虽已导致一些人口贩子落网，但湄索警方说，涉及人口走私活动的人数远比他们之前认为的多。

当地一名已离职的边防警察说：“任何人都可能是人口贩子，问题比我们认为的更广泛。在湄索工厂里的缅甸工人有手机，就可以当人口贩子。”

这名前警察也指出，随着被发现风险变高，自2015年以来许多人口贩子都会避免一次安排太多人闯关，他们向偷渡者收取的费用也更高了。从边境地区偷渡到曼谷或泰国其他城镇的费用可达1万5千泰铢（约1千877令吉）。

缅甸人在泰国从事的往往是当地人不愿做的工作，如建筑工人、农民与渔夫等。近年来缅甸虽然经济腾飞，但当地目前的工资水平仍是东南亚国家中最低的之一。

去年，泰缅两国签署了一项协议，允许缅甸人到泰国工作。然而，由于不愿意等上六个月才可能获得当局发放的身份证件，许多缅甸人宁愿铤而走险，找人蛇集团帮他们偷渡到泰国。

泰国今年早前表示，希望美国能在预料下月发布的年度《人口贩卖报告》中，承认泰国当局为打击人口走私活动所作的努力。

美国去年的这个报告将泰国从“全球人口贩卖中心”评级名单中最低的“第3级”中移除，改列入“2级观察名单”。

泰国政府发言人山森说，我们开放让老挝、柬埔寨和缅甸的劳工到泰国工作，泰国需要外来劳动力，但会要求这些劳动力必须是合法的。