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傳15萬人中招 利物幣崩盤?

发布于 May 18, 2017

（怡保/双溪大年17日讯)北马疑再爆发金钱游戏崩盘事故，据悉约有15万人中招！
逾10名来自吉打双溪大年，自称是LIVE COIN利物币会员原本要于周三上午南下怡保，通过行动党霹雳巴占州议员服务中心作出投诉，惟却临时取消新闻发布会。
据悉，当事人是因为LIVE COIN已提出新的解决方案，而取消记者会。据了解，部分会员于周二下午4时10分经在双溪大年瓜拉姆打警局报案。
巴占州议员张志坚是于周二下午通知霹雳媒体指会在周三上午11时召开新闻发布会，事项是疑涉及金钱游戏事故，逾10名会员届时也会一同出席。不过，周三上午9时40分张志坚却再透过群组贴文告知，在当事人要求下记者会取消。
张志坚表示，他是收到双溪大年当事人的通告要取消今天的记者会，并向记者道歉。
“当事人通知我，代表北部区取消今天的记者会 ，因为全部北区大小参与者和上线们经过这次的商量，同意接受新的方案，也接受逐步建立实体结构的建议，当事人同意给予他们3个月处理。”
张志坚说，根据其了解，北马大约15万人中招。
张志坚指出，他原本约好一批卷入金钱游戏的华裔男子召开新闻发布会，揭露一个“L”字头虚拟币崩盘的事宜；他被告知，这个集团是收取每单位390令吉的投资，然后提供生产虚拟币的“矿机”应用程序，每隔14天可以获得70令吉回酬，在80天以后卖出，每台本金连同利润赚翻倍，达到800余令吉。
他发表文告表示，一名来自双溪大年的华裔商人于周一（15日）亲身向他投诉，声称这个虚拟币集团于去年11月在德国法兰克福设立，但今年4月起，再没有提供回酬给会员。
“事主听取我的劝告，于16日下午在双溪大年报案，并表明会安排20人出席于今天上午11时由我主持的新闻发布会，奈何对方在发布会开始前1小时来电，决定在3个月内跟下线解决问题，使我不得不取消新闻发布会。”
张志坚提到，事主反映这项虚拟币的大马负责人为吉隆坡英文名字以“B”开头的男子、大山脚英文名字及“N”开头的女子和拥有总字辈称呼的中国人，在微信设立了与客户互动的群；事主抖出马新共有15万人投资，如果所言属实，恐怕涉及的款项高达数以10亿计的天文数字。
瓜拉姆拉警区主任祖基尔助理总监受询时透露，瓜拉姆拉警方有收到逾10投资者报案，并已经开档以刑事法典420条文（欺骗案）调查。


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