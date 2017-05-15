做出疑似「遛鳥」猥瑣動作 美少婦遭怪伯伯性騷擾

怪伯伯不时出现在丹绒道光特易购麦当劳溜达。

（槟城14日讯）美少妇不忿遭“怪伯伯”做出疑似“遛鸟”的猥琐动作，愤而当众责问对方，并把事件发布上网，呼吁其他姐妹提防。

这名美少妇是于上周四及周五，在丹绒道光特易购霸市麦当劳快餐店遭对方连续两次性骚扰后，在脸书上发贴文提醒其他女性，以免遭遇到同样的经历，其贴文获许多友人和网民关注。本报记者联络上该名蓝氏少妇，她指连续两天撞见该中年华裔怪伯伯，第一次是遭对方言语性骚扰，第二次是见到对方疑向她做猥琐动作。

她是于周四下午时段，独自经过麦当劳时，突然有一名坐在麦当劳靠墙位子的中年男子向她挥手，在引起她的注意后，对方口操华语向她说，“哈啰，小妹妹，今晚我过去你房间和你一起睡觉哦。”

由于对方说话态度猥琐，她出于个人安全考量选择无视，并匆匆离开现场。不料，她于隔日晚上时段与家人在霸市享用完晚餐后，欲前往停车场经过麦当劳时，再次遇到该名怪伯伯，对方坐在同样的位子上。对方看见她后，再向她挥手，不过她选择无视。

岂知，怪伯伯竟突然傻笑，过后便将右手伸向裤裆中间，拉开拉链，疑做“遛鸟”猥琐动作。她见状后，不再选择逃避，遂联络在附近的朋友，当友人赶到现场，向对方质问时，对方才匆匆拉起拉链，反指他们无中生有，同时反指女事主和其友人欺负他。

由于怪伯伯大声呼喊，引起路过值班警员注意，在向双方了解详情后，最终少妇不选择报警，不过警员也当场警告该名怪伯伯，若再发生类似事件，将逮捕他调查。少妇也指，警员有咨询她是否要报案，但基于对方没有做出身体接触行为，因此她不打算报案。

据一名金饰女店员指出，自警员于周五警告怪伯伯后，对方没因此消失，如常地出现在霸市里，昨日下午时段还坐在麦当劳同样的位子上。

她提及，怪伯伯脸上患有皮肤藓，且曾有店员尝试向他问话，对方都答非所问，起初以为怪伯伯是患有精神病或老年痴呆症，不过周五看到对方遭警员查问时，却能有条有理地回答问题，镇定应对警员。