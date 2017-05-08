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倪可敏：馬來人支持敦馬 大選政治局勢有大變化

发布于 May 8, 2017

（本报古晋7日讯）霹靂州行动党主席兼太平区国会议员倪可敏相信，改朝换代，指日可待，因上届大选有拿督斯里安华领军，但今时不同往日，如今他们拥有在马来同胞社会极具影响力的敦马，只要他能够影响5%的马来选票，就有机会！

他是于前晚在行动党举办的”不换政府，生活更苦”晚宴上发表演说时，如是表示。
他透露，根据雪州政府的民意调查，50岁以上者支持敦马，50岁以下者支持安华，没有人支持拿督斯里纳吉，该民调是根据10万人进行调查，换言之首相的受欢迎程度仅剩19%，有81%的各族选民不要纳吉。

他强调，纳吉已成为马来西亚建国历史上最不受欢迎的首相。

他披露，敦马和反对党近来都在西马活跃出席选民造势活动，也希望能够将敦马带来砂州，进入砂州乡区进行造势活动。

此外，他表示，上届大选没有1MDB丑闻，没有实行消费税，也没有前首相敦马哈迪的支持，但此次大选的政治局势已完全改变，尤其是马来政治版块已经在重组，在西马将会掀起史无前例马来政治大海啸！

他说，如今马来西亚最大的金钱游戏并非是人人高谈阔论的“解救普通人”，而是“1MDB”，也是全世界最大的老千骗局，“四年前告诉人民505要换政府，不换政府，生活会更苦，如今已经应证该事实。改朝换代，就是现在，万事俱备，只欠砂州。只要砂拉越应变，马来西亚就可以有全新马来西亚人的马来西亚。”

楊薇諱：改朝換代  希聯彼此借力能成功

（本报古晋7日讯）行动党朋岭区州议员杨薇讳坦言，改朝换代换政府单靠火箭是不可能的，惟有“借力”凡能成事！

她是于前晚在行动党举办的”不换政府，生活更苦”晚宴上发表演说时，如是表示。

她进一步指出，当力量不足时就必需“借力”，就如做生意一样，遇到资金不足时就跟银行“借力”，一旦度过了就成功了。
她强调，靠着希望联盟即砂拉越公正党、行动党和诚信党，如今还有团结党，彼此借力必能成功。
她坦言，许多人或许不了解为何要与团结党合作，不过，她认为，与团结党敦马拥有共同敌人那就是首相纳吉，就是一个合作的最佳理由。鉴于此，她呼吁选民在来届国选将手中一票除了国阵之外，皆可投给其他希望联盟政党，一起“借力”铲除异己。

她说，一旦推翻国阵执政，第一件做的事情就是将会取消消费税，同时会在一百天内将20%的石油开采税归还给沙巴砂拉越。

她进一步指出，还会将砂州人民所付还给政府的税一半还回砂拉越，有了这些钱就可以在教育领域，基本设施提升等做的更好。

与此同时，她称，拿督沈桂贤就算是一个好人，不过他代表的就是一个腐败的政府，因此，她质问选民是否会那么傻将手上一票投给他呢？

張健仁揶揄阿邦佐  著急宣布難實現政策

（本报古晋7日讯）张健仁揶揄首长阿邦佐哈里着急，因为上任已故首长阿德南上任时已将收费桥拆除，电费及门牌税也降低了，因此，阿邦佐哈里相比之下着急宣布要将砂州打造成电子城，建轻快铁。

他是于前晚在行动党举办的“不换政府，生活更苦”晚宴上发表演说时，如是表示。

他直言，当然每一个砂人民都希望砂州有很好的发展，不过，他强调，“车大炮”也要车得有理由一些，不要说三年做得好（轻快铁），相信三年整个地基都还没打好。

他强调，我们必需做出有理智的思考，有些东西是可以承诺可以做得到的，但有些东西是做不到的。

与此同时，他透露，团结党敦马于近期在西马地区马来甘榜进行演讲，都获得大批人士出席聆听，甚至前往国阵强区依然有两千人出席聆听。
他表示，若有机会也可邀请敦马来到砂拉越。

巴魯比安：火箭藍眼
續捍衛現有議席

（本报古晋7日讯）公正党砂州联委会主席巴鲁比安指出，该党与行动党将继续捍卫分别现有的5个及1个国会议席，同时，有信心两党在来届国选能够继续捍卫现有的议席。

他是于前晚在行动党举办的”不换政府，生活更苦”晚宴上发表演说时，如是表示。
他直言，虽然在上一届州选，他们面对一些问题，但已成为过去，在来届国选，他们已做好準备迎接，这一次一定要改变。
他续称，前晚代表砂公正党出席该党千人晚宴，与大家一起见證反对党当初对抗腐败政权的精神犹存，及确保共同的目标达成。

他强调，在来届国选，砂希盟将会团结一致，把重心都放在共同的目标，那就是要击败巫统与纳吉，攻下布城。

他指出，虽然改朝换代不易，也势必面对许多挑战，尤其是要赢得内陆选区。但无论如何，行动党与公正党必须继续捍卫现有的国会选区。

众人高举双手手牵手象征团结一致。
众人高举双手手牵手象征团结一致。

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