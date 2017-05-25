俞小珊： 制度水平不如從前 教育普及不僅是我國課題

市长俞小珊在罗东中华小学董事部、拿督陈超耀代表和拿督李景胜代表的陪同下进行切蛋糕仪式。

（本报美里24日讯）早期的教育是精英化，如今则是普及化。

“如今不只是在我国发现了这一点，其实在其他国家也一样，现今的教育制度和水平已比不上从前，这并不只是在我国的课题。”

市长俞小珊星期一出席美里罗东中华小学教师节暨迎新赖昭恬校长晚宴上作出以上谈话。

他说，教师就是一个非常神圣的职业，他们每天细心教导我们的儿女，是个辛苦的工作，不但如此，他们对一个国家、社会和家庭扮演着重要角色。

“我们时常听到我国的教育制度不好，或程度不高，比不上其它国家，对于这个课题我也曾经请教教育界工作者，据我所了解，这项课题并不只是在马来西亚，实际上在一些国家的教育制度和水平也比不上从前，美国也一样。”

他表示，其实多数国家都有同感，那就是从前的年代教育是精英化的，例如70年代高中毕业生已经非常厉害了，大学毕业生少之又少，这是属于精英化，也很少人会入大学，可是他们都非常能干，非常有才能。

他说，现在我国教育，甚至其它国家的政策相信都一样，政府现在的制度是确保孩子必须上11年的教育，没有过滤，他认为现在的教育是普及化，不像从前的精英化制度。

现今教师工作范围跟从前不一样，很多时候学校假期也要到学校工作，是因为现在很多纸上的工作，因为大家都对老师和校长们的期望非常高，所以教师们都很辛苦。