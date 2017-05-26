保送入讀上交大醫學院 晉魯巫4生已優先錄取

诗巫省华团会长江贤钦（左5）、医学认证专案小组主席张锦兴（左7）及副会长甲必丹许道平（左9）分别移交预录取通知书予李家怡的家属代表、苏佳佳及邱筱月的家属代表。左起为执行秘书熊美鹃、秘书长张昌锦及副会长刘锦虎，右1为署理会长应天财。

（本报诗巫25日讯）现阶段已有4位学生获得优先录取，在今年前往中国上海交通大学医学院就读，分别是来自诗巫的苏佳佳与邱筱月，以及古晋的郑慧洋与民都鲁的李家怡。

据了解，在诗巫省华团与中国上海交通大学医学院于2013年签署的教育合作协议下，诗巫省华团每年可优先保送10位学优生前往交大就读医学系。

诗巫省华团今日在一项新闻发布会上，移交了预录取通知书予4名学生及家属代表。同时，华团会长江贤钦也披露，美里省亦有3位学生提出申请，并将透过诗巫省华团提呈相关文件及资料。

“除此以外，我们尚有3个开放名额供有意前往上海交大就读医学系者申请，并须于本月杪以前将申请表格及资料提交至诗巫省华团。”

诗巫省华团医学认证专案小组主席张锦兴在会上指出，中国上海交通大学及上海复旦大学的医科经于2012年获得马来西亚医药理事会的认证，学术资格受到大马政府的全面认可。

“我们日前到上海交大与该校教师进行交流之际，获悉仅仅在中国四川省，即有50万名学生欲进入交大就读，而具备参与考试资格的只有500人，最终只有区区不超过50人被成功录取。由此可见，这所大学在中国当地是非常著名的一流大学。”

他表示，天津大学、浙江大学也纷纷表达了希望大马政府能尽快通过医学专业的认证工作。“同时，目前在交大就读的大马学子，包括西马学生在内有多达40余位。”

“倘若我国政府再不关注学位认证的课题，未来许多大马人才或留在中国发展，并可能成为第二个新加坡，吸纳了大量马来西亚的专业人才。”

基此，张锦兴吁吁我国政府能更积极重视国内的人才，妥善处理学位认证问题，让大马子弟在学成后能回国服务，为我国社会建设做出贡献。