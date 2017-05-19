保護河流衛生及乾淨 哈志佐漢冀民配合

茜蒂（左）赠送纪念品给《安全和预防犯罪意识》主讲员高级警曹长Thami Ivana Narayan。

（本报美里18日讯）美里国民服务营副指挥官哈志佐汉阿都拉布章表示，河流清洁工作并不能单凭一个人的努力，必须获得各单位及公众人士的配合及合作，才能保持美里河流的卫生及干净。

他以闭幕嘉宾的身份出席美里市政局21世纪地方议程与社区发展工作小组属下排水系统执行工作小组及监控河流污染工作小组所联办的“加强新生代对环境保护意识研讨会”上致词时，如此表示。

他说，市政局在多年来多陆续举办类似的讲座会，为的是提升公众人士保护河流的意识。

佐汉称，市政局带出了保护绿色环境及河流清洁各种正面的信息，教育及带领大家如何保护美丽的环境，不至于受到破坏或污染。

他表示，在维护干净河流课题上，21地方议程与社区发展工作小组极力推动各种活动，希望能提高民众对保护河流的意识，向大众讲解维护河流干净的重要性，保护美里市所有河流的干净。

他强调“保护环境是我们大家的责任，我们应该每时每刻都要保护环境，而不是破坏环境。所以，我们要保护河流，让河流更清洁。因此，参与环保是你我的责任。”