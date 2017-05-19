首页 新闻 北砂新闻 保護河流衛生及乾淨 哈志佐漢冀民配合

保護河流衛生及乾淨 哈志佐漢冀民配合

发布于 May 19, 2017
茜蒂（左）赠送纪念品给《安全和预防犯罪意识》主讲员高级警曹长Thami Ivana Narayan。
茜蒂（左）赠送纪念品给《安全和预防犯罪意识》主讲员高级警曹长Thami Ivana Narayan。

（本报美里18日讯）美里国民服务营副指挥官哈志佐汉阿都拉布章表示，河流清洁工作并不能单凭一个人的努力，必须获得各单位及公众人士的配合及合作，才能保持美里河流的卫生及干净。
他以闭幕嘉宾的身份出席美里市政局21世纪地方议程与社区发展工作小组属下排水系统执行工作小组及监控河流污染工作小组所联办的“加强新生代对环境保护意识研讨会”上致词时，如此表示。
他说，市政局在多年来多陆续举办类似的讲座会，为的是提升公众人士保护河流的意识。
佐汉称，市政局带出了保护绿色环境及河流清洁各种正面的信息，教育及带领大家如何保护美丽的环境，不至于受到破坏或污染。
他表示，在维护干净河流课题上，21地方议程与社区发展工作小组极力推动各种活动，希望能提高民众对保护河流的意识，向大众讲解维护河流干净的重要性，保护美里市所有河流的干净。
他强调“保护环境是我们大家的责任，我们应该每时每刻都要保护环境，而不是破坏环境。所以，我们要保护河流，让河流更清洁。因此，参与环保是你我的责任。”


  • 英吉利里区州议员约翰尼克拉绒认为，埔奕州议席若举行补选的候选人应该由首长定夺。

    約翰尼克拉絨：無論由誰出戰 最重要國陣贏

    （本报古晋18日讯）针对埔奕州议席悬空事宜，联民党英吉利里区州议员约翰尼克拉绒认为，无论由谁出战，最重要的是确保国阵会赢。 …
    May 19, 2017
    0 second read
  • 人联党领袖们在观看党主席拿督沈桂贤（右3）的地方政府与房屋部部门总结文件。

    沈桂賢：7關鍵地方先開啟 全天候地方援助服務

    （本报古晋18日讯）砂地方兼房屋部长拿督沈桂贤透露，该部门将首先在哥打三马拉汉、巴达旺、斯里阿曼、诗巫、民都鲁和美里提供24/7全天候地方援助服务。他说，24/7全天候地方援助服务…
    May 19, 2017
    0 second read
  • 负责单位的工作人员接获投报赶完现场围起警示锥，提醒道路使用者，并同时进行抢修工作。

    疑雨水衝襲釀禍 美民25公里路陷

    （本报美里18日讯）美民公路25公里，距19里瀑布约半公里处发生道路路陷事件，所有道路使用者受促小心驾驶。 …
    May 19, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 负责单位的工作人员接获投报赶完现场围起警示锥，提醒道路使用者，并同时进行抢修工作。

    疑雨水衝襲釀禍 美民25公里路陷

    （本报美里18日讯）美民公路25公里，距19里瀑布约半公里处发生道路路陷事件，所有道路使用者受促小心驾驶。 …
    May 19, 2017
    0 second read
  • 佐汉（左3）颁发证书予参加“加强新生代对环境保护意识研讨会”的学校，由代表接收。图左1为美里市政局21世纪地方议程活动负责人茜蒂。

    「加強新生代對環境保護意識研討會」 獲115名學院師生出席

    （本报美里18日讯）由美里市政局21世纪地方议程与社区发展工作小组属下排水系统执行工作小组及监控河流污染工作小组，所联办的“加强新生代对环境保护意识研讨会”今日在美佳大酒店成功举行…
    May 19, 2017
    3 second read
  • Ramlan（24岁）与Alis Rama（23岁）盼善长伸出援手，助小诺儿及时购买耳机，冲破天生残缺带来的障碍。

    失聰2歲小諾兒 亟需捐助購耳機

    （本报美里17日讯）5月14日小诺儿巴特里希雅满2岁了，她的世界没有声音，需做手术改善听力。相信小诺儿的父母最想送她的礼物是——聆听世界的声音，而双亲节他们最想收的礼物会是她说一声…
    May 18, 2017
    10 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭